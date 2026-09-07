تحذير لمستخدمي سياليس.. دراسة ترصد زيادة في مخاطر العين

خبرني - أثارت دراسة طبية واسعة اهتمامًا بشأن التأثيرات المحتملة للاستخدام طويل الأمد لدواء «سياليس» Cialis، الذي يحتوي على المادة الفعالة تادالافيل، بعدما كشفت عن ارتباط بين استخدامه وزيادة احتمالات الإصابة بالجلوكوما وارتفاع ضغط العين، مع تأكيد الباحثين أن النتا

واعتمدت الدراسة المنشورة في «British Journal of Ophthalmology» على بيانات صحية لنحو 74 ألف رجل، بينهم 36,927 استخدموا التادالافيل لعلاج أعراض المسالك البولية المرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد، فيما تمت مقارنتهم بمجموعة مماثلة لم تستخدم أدوية من فئة مثبطات PDE5.

وأظهرت النتائج أن مستخدمي التادالافيل سجلوا زيادة نسبية قدرها 22% في احتمالات تشخيص الجلوكوما خلال فترة متابعة وصلت إلى خمس سنوات، كما ارتبط استخدام الدواء بزيادة قدرها 32% في احتمالات ارتفاع ضغط العين، و33% في خطر الإصابة بالجلوكوما الأولية مفتوحة الزاوية.

ولاحظ الباحثون كذلك ارتفاع احتمالات بدء علاج للجلوكوما بنسبة 33% بين مستخدمي التادالافيل، إلا أن هذه الأرقام تعبر عن زيادة نسبية في المخاطر، ولا تعني أن 22% أو 33% من جميع مستخدمي الدواء سيصابون بهذه المشكلات.

ورغم النتائج اللافتة، شددت الدراسة على أنها رصدية وتعتمد على السجلات الطبية، وبالتالي لا يمكن استخدامها لإثبات أن التادالافيل هو السبب المباشر وراء الإصابة بالجلوكوما، خاصة أن عوامل أخرى مثل العمر والحالة الصحية والتاريخ العائلي قد تؤثر بدورها في احتمالات الإصابة بأمراض العين.

وينتمي التادالافيل إلى مجموعة أدوية تعرف باسم مثبطات إنزيم PDE5، وهي الفئة نفسها التي ينتمي إليها السيلدينافيل المعروف تجاريًا باسم «فياجرا»، وتعمل هذه الأدوية من خلال التأثير في الأوعية الدموية والعضلات الملساء، وتستخدم لعلاج ضعف الانتصاب، كما يستخدم التادالافيل لعلاج بعض أعراض تضخم البروستاتا الحميد.

وأظهرت الدراسة أن الارتباط كان أكثر وضوحًا مع الجلوكوما الأولية مفتوحة الزاوية، وهي أحد أكثر أشكال المرض شيوعًا، بينما لم يرصد الباحثون ارتباطًا مهمًا إحصائيًا مع الجلوكوما منخفضة الضغط أو الجلوكوما الأولية مغلقة الزاوية، ما دفعهم إلى الدعوة لمزيد من الدراسات لفهم العلاقة المحتملة.

ولا تعني النتائج الجديدة ضرورة توقف مستخدمي «سياليس» عن تناول الدواء، إذ لم يوص الباحثون بإيقاف العلاج بصورة جماعية، وإنما أشاروا إلى أهمية الانتباه لصحة العين لدى من يستخدمون التادالافيل لفترات طويلة، خصوصًا إذا كانوا يعانون ارتفاع ضغط العين أو لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالجلوكوما.

وتكتسب المتابعة الطبية أهمية أكبر لدى الرجال الأكبر سنًا، إذ شملت الدراسة أشخاصًا تبلغ أعمارهم 40 عامًا فأكثر، وأظهرت التحليلات أن الارتباط بالمخاطر بدا أوضح مع التقدم في العمر، وهي المرحلة التي ترتفع خلالها أصلًا احتمالات الإصابة بأمراض العين المختلفة.

وفي النهاية، لا تثبت الدراسة أن «سياليس» يؤدي إلى الجلوكوما أو فقدان البصر، لكنها تفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث حول تأثير الاستخدام طويل الأمد للتادالافيل في العين، فيما ينصح بعدم إيقاف الدواء أو تعديل جرعته دون استشارة الطبيب، مع مناقشة الحاجة إلى فحوص دورية للعين لدى الأشخاص الأكثر عرضة للجلوكوما.