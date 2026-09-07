بعد 7 سنوات زواج.. مادلين طبر تكشف السبب الحقيقي للانفصال

خبرني - كشفت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عددًا من التفاصيل الشخصية والفنية خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، متحدثة بصراحة عن الزواج والطلاق وقرارها بعدم الإنجاب، إلى جانب علاقتها بالروحانيات ومحطات بارزة في مشوارها الفني.

وقالت مادلين طبر إن عدم الإنجاب كان اختيارًا شخصيًا لا تشعر بالندم عليه، مؤكدة أن قيمة المرأة أو اكتمال حياتها لا يجب أن يرتبطا بالضرورة بوجود أطفال، وأن لكل امرأة الحق في اختيار شكل الحياة الذي يناسبها.

وأضافت أنها عاشت مشاعر الأمومة بطريقة مختلفة من خلال أبناء شقيقتها، مشيرة إلى أنها كانت قريبة منهم وشاركت في رعايتهم والوقوف إلى جانبهم خلال مراحل مختلفة من حياتهم.

7 سنوات زواج.. ومادلين طبر تكشف سبب الطلاق

وتحدثت مادلين طبر عن تجربتها الوحيدة مع الزواج، موضحة أنها استمرت نحو سبع سنوات وبدأت بقصة حب، قبل أن تدخل العلاقة في أزمات دفعتها في النهاية إلى اتخاذ قرار الانفصال.

وأشارت إلى أنها حاولت الحفاظ على زواجها ومنحت العلاقة أكثر من فرصة، لكنها قالت إن تعدد علاقات زوجها جعل استمرار الحياة بينهما أمرًا صعبًا، لتقرر بعدها إنهاء التجربة.

مادلين طبر: صليت في مسجد بالمغرب

وفي جانب روحي من اللقاء، أوضحت الفنانة اللبنانية أنها مسيحية وتحرص على الصلاة وقراءة المزامير، لكنها في الوقت نفسه تنظر إلى الإيمان من زاوية إنسانية واسعة وتحترم مختلف مظاهر العبادة.

وكشفت عن موقف لافت تعرضت له خلال وجودها في المغرب، قائلة إنها لم تجد كنيسة قريبة، فتوجهت إلى مسجد للصلاة، مؤكدة أن هدفها كان الشعور بالسكينة والتقرب إلى الله.

كما تحدثت عن تصويرها مشاهد داخل المقابر، موضحة أنها كانت تردد ما تحفظه من القرآن وتدعو للمتوفين خلال وجودها هناك.

من الصحافة إلى التمثيل

وعن بدايتها المهنية، قالت مادلين طبر إنها عملت في الصحافة قبل احتراف التمثيل، وإن الفنان الراحل نور الشريف لعب دورًا مهمًا في تشجيعها على دخول عالم الفن والحضور إلى مصر.

وأضافت أن مشاركتها في فيلم «الطريق إلى إيلات»، بعدما اختارتها المخرجة إنعام محمد علي لتجسيد شخصية مريم، كانت من أبرز المحطات التي ساعدت على انتشارها عربيًا.

تتراجع عن تصريحاتها بشأن عادل إمام

وتطرقت مادلين طبر إلى تصريحات سابقة أثارت الجدل بشأن الفنان عادل إمام، مؤكدة تراجعها عنها واعتبارها ما صدر منها وقتها تسرعًا غير مقصود، ومشددة على احترامها الكامل للزعيم وأسرته وخصوصيته.

كما استعادت ذكرياتها مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وقالت إنها شعرت بالرهبة قبل العمل معها، لكنها فوجئت ببساطتها وطريقتها الهادئة في التعامل مع فريق العمل.

وفي ختام اللقاء، أكدت مادلين طبر ارتباطها الكبير بمصر بعد سنوات طويلة من الإقامة والعمل فيها، وكشفت عن تشجيعها لنادي الزمالك، مع تأكيدها أنها تدعم أي نادٍ مصري عندما يشارك في بطولة دولية ويمثل مصر.