الأردن وسلطنة عُمان يؤكدان توسيع التعاون البرلماني والاستثماري

خبرني - استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان الاثنين، في دار رئاسة الوزراء رئيس مجلس الشورى العُماني الشيخ خالد بن هلال المعولي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وقيادتيهما الحكيمتين، والتي تشكل أساسا متينا لهذه العلاقات، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، خصوصا في العمل البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية والرقابية.

كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل لجان الأخوة البرلمانية بين البلدين الشقيقين، بهدف توسيع التنسيق والتعاون في الاتحادات والمحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل أعمال اللجنة العليا الأردنية العمانية المشتركة لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتشجيع القطاع الخاص من كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة والاستثمار خصوصا في المشاريع الكبرى.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الاستمرار في الجهود الدبلوماسية التي يبذلها البلدان، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار ووقف التصعيد في المنطقة، إلى جانب مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتثبيته على أرضه كأساس لحل القضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، والنائب يوسف الرواشدة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، فيما حضر من الجانب العُماني سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الشيخ فهد العجيلي، وأعضاء مجلس الشورى العُماني: أحمد السيابي، وعبد العزيز البلوشي، وعلي الحراصي، ومحمد المحروقي.