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نيبال تفرض الحداد على دوري أبطال أوروبا

  • 07 أيلول 2026
  • 18:40
نيبال تفرض الحداد على دوري أبطال أوروبا

خبرني - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرض دقيقة حداد خلال مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.


وتنطلق مرحلة الدوري من منافسات دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء حيث تستمر أول جولة على مدار ثلاثة أيام متتالية حتى الخميس.

وقال اليويفا في بيان عبر موقعه الرسمي إنه سيدعم ضحايا الفيضانات التي ضربت نيبال يوم 26 أغسطس/ آب الفائت من خلال الوقوف دقيقة صمت كحداد.

وسيعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لافتة قبل المباريات عليها إشارة تضامن ودعم مع ضحايا فيضانات نيبال، والتي تحمل رسالة: "لستم وحدكم يا أهل نيبال".

ومن جانبه، علق ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الأمر، قائلاً: : "ستقف أسرة كرة القدم الأوروبية بأكملها صفاً واحداً قبل مباريات هذا الأسبوع لتقديم أحرّ التعازي وأصدق المواساة لشعب نيبال".

وأسهب: "نتمنى لهم القوة والصمود في سبيل التعافي من هذه المأساة وتداعياتها".

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