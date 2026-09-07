المحكمة العليا السويسرية تؤكد قانونية تغطية احتجاجات غزة

خبرني - قضت المحكمة الفدرالية السويسرية بإلغاء قرار سابق صادر عن الهيئة المستقلة للشكاوى الإعلامية، والذي كان قد أدان هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالألمانية بخصوص غزة.

وكان القرار السابق، الصادر في ديسمبر 2024، قد اتهم الهيئة بتقديم تغطية أحادية الجانب لاحتجاجات الجامعات التي شهدتها سويسرا في عام 2024 تضامنا مع غزة، متهما إياها بالتقليل من شأن بعض أحداث تلك الاحتجاجات وعدم تسليط الضوء الكافي على ظواهر معاداة السامية.

إلا أن المحكمة العليا برأت ساحة الهيئة الإعلامية، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن انتهاك "مبدأ التعددية" لا يثبت قانونيا إلا في حال الإغفال "المنهجي" والمتعمد للجوانب الجوهرية في الموضوع.

وكشفت مراجعة شاملة أجرتها المحكمة أن تقارير (SRF) قد عالجت بالفعل مزاعم معاداة السامية عبر برامج وصيغ تحريرية متنوعة، مما يجعل تغطيتها متوافقة تماما مع الأطر القانونية.

يذكر أن هذه القضية انطلقت بناء على شكوى قدمها فرد ضد الهيئة، وقد أيدت المحكمة في حكمها النهائي الطعن الذي قدمته المؤسسة الأم لهيئة الإذاعة (SRG)، والتي تضم في هيكلها أيضا منصة "سويس إنفو".