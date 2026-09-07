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اللواء الحراسيس يبحث التعاون الدفاعي مع شركة "نورينكو" الصينية

  • 07 أيلول 2026
  • 18:35
اللواء الحراسيس يبحث التعاون الدفاعي مع شركة نورينكو الصينية

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي الحراسيس، الاثنين، المدير العام لشركة الصناعات الدفاعية الصينية «نورينكو» لمنطقة غرب آسيا، شيونغ تشاوغاو، والوفد المرافق له.

وبحث اللواء الركن الحراسيس، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، أوجه التعاون المشترك وسبل تطويرها، إلى جانب الاطلاع على أحدث التطورات في الصناعات العسكرية والدفاعية، بما يسهم في دعم قدرات القوات المسلحة الأردنية وتعزيز جاهزيتها وكفاءتها.

من جانبه، ثمّن شيونغ تشاوغاو الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكداً حرص شركة «نورينكو» على تعزيز التعاون مع الأردن وتوسيع مجالاته في مختلف القطاعات الدفاعية ذات الاهتمام المشترك.

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