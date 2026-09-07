ديمة بياعة تستعيد بداياتها في «الكواسر» وترفض لقب «نجمة»

خبرني - استعادت الفنانة السورية ديمة بياعة ذكريات بدايتها في عالم التمثيل، موضحةً أن دخولها المجال جاء بالمصادفة.



جاء ذلك بعدما شاهدها المخرج نجدت أنزور واختارها لتجسيد شخصية «هديل» في مسلسل «الكواسر»، عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، لتكون تلك التجربة أولى خطواتها في عالم الفن.

ديمة بياعة تكشف بداية دخولها عالم التمثيل

وقالت ديمة بياعة، في لقاء لها، إنها ترفض إطلاق لقب «نجمة» عليها، وتفضل الاكتفاء بوصفها «ممثلة»، موضحةً أن التمثيل هو مهنتها الأساسية التي تشعر بالشغف تجاهها. وأكدت أن مفهوم النجومية يختلف تقييمه من شخص إلى آخر، بينما ترى أن محبة الجمهور هي المعيار الحقيقي الذي يمكن من خلاله تقييم مكانة الفنان.

وكشفت ديمة بياعة أن والدها الفنان حازم بياعة كان معارضًا في البداية لفكرة دخولها مجال التمثيل، قبل أن يوافق ضمنيًا، لكنه اشترط على المخرج نجدت أنزور عدم إخبار ابنته بأنه كان على علم بمشاركتها في العمل، حتى لا تشعر بأنها تحظى بأي معاملة تفضيلية.

وتحدثت كذلك عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته شخصية «سوسو» التي قدمتها في مسلسل «الفصول الأربعة»، مشيدةً بمهنية المخرج الراحل حاتم علي في عملية اختيار الممثلين. وأوضحت أن حاتم علي كان يعتمد في اختياراته على الانسجام والتوافق بين أفراد العائلة داخل العمل، بعيدًا عن الوسائط، مستذكرةً حالة الذهول التي عاشتها عقب عرض المسلسل، بعدما خلت الشوارع من المارة لمتابعة حلقاته.

وعن أحدث أعمالها، أعلنت ديمة بياعة انتهاءها من تصوير مسلسل «عز الناس»، من إخراج حسام سلامة، وهو عمل يتكون من 15 حلقة، مشيرةً إلى أنها تجسد خلاله شخصية جديدة لم يسبق لها تقديمها من قبل، ومن شأنها أن تقدم للجمهور تجربة مختلفة.

وتجسد ديمة بياعة في العمل شخصية أم نرجسية إلى أقصى درجة لأبناء شباب، فيما يشاركها البطولة الفنان باسم ياخور، الذي يجسد شخصية زوجها، لتخوض من خلال المسلسل تجربة درامية اجتماعية تختلف عن الأدوار التي قدمتها سابقًا.