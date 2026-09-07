قتلوه في المفرق وتركوا جثته في إربد.. الدكتور أبو ذان يروي تفاصيل مقتل ابنه أسامة

خبرني – روى الدكتور طلعت أبو ذان تفاصيل جديدة حول مقتل ابنه أسامة، البالغ من العمر 15 عامًا، والذي عُثر على جثته في إربد.

واتهم أبو ذان 3 أشخاص بقتل ابنه، بإطلاق النار عليه في المفرق، ثم نقله مصابًا باستخدام مركبة تحمل لوحة أرقام سياحية إلى إربد.

وقال إن هؤلاء الأشخاص مروا بـ3 مستشفيات، ولم يقوموا بإسعاف ابنه.

وطالب أبو ذان القضاء بإنزال الحكم العادل بحق المعتدين على ابنه، وإعدامهم.

وتاليًا ما كتبه أبو ذان:

ذهبت ضحايا واطفال لاا تعد ولا تحصى من هذه الحيوانات البشريةو العصابات والزعران وأصحاب السوابق وذو القيود يمرحون ويسرحون بينناا ويستاجرون السيارات السياحية ويضعوا جريمتهم النكراء فيهاا وينقلونهم من مكان إلى مكان بين المدن ابني غدر وقتل في المفرق واحضر بسيارة سياحية لاربد مسافة45 دقيقة سواقة تعدوا ٣ مستشفيات ولم ينقذوه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ،بأي ذنب قتلت نفس بريئة طفل لا يتعدى من العمر ال ١٥ سنه ..!! على يد عصابة مجرمين تبلغ أعمارهم المجرمين (٤٠ _ ٢٧ -٣٠ ) ..ومن جهة أخرى

هذا ابني حدث طفل وليس بشاب، وليس رصاصات ،رصاصة من مسافة صفر ،،، هؤلاء الأبرياء ابناء عائلات فلذة كبدهم ينصدمون فيهاا ،تحدث لمن من كان في هذا البلد من كثر هذا العصابات المشؤومة حولنا،

...اطالب الحكومة والجهات المختصة والقضاء العادل باعدام الثلاتة العصابة المجرمين