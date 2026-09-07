تفاصيل صادمة.. مقتل أب على يد ابنه في العراق

خبرني - شهدت العاصمة العراقية بغداد جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها رجل لقي حتفه طعناً على يد ابنه الذي لاذ بالفرار عقب ما اقترفته يداه، قبل أن تُلقي القوات الأمنية القبض عليه.

وأقدم الشاب على طعن والده بالسكين عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، داخل منزلهم في منطقة الواوية بقضاء الطارمية شمال بغداد.

وأسفرت الطعنات التي تلقاها الرجل من ابنه إلى مصرعه في الحال، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة ليتم بعدها بساعات قليلة إلقاء القبض عليه.

وقال مصدر أمني لوكالة "شفق نيوز" العراقية، "إن التحقيقات الأولية التي أُجريت عقب اكتشاف الجريمة وملاحقة الجاني وضبطه بينت أن القاتل مختل عقلياً".

وأوضح المصدر "أن جثة الأب عند رؤيتها في المنزل كانت مشوهة ومنتفخة نتيجة تعرضها لعدة طعنات".

وسبق أن سجّل العراق جرائم قتل عائلية، كانت دوافعها مختلفة، ورغم عدم توفر إحصائيات رسمية لعدد جرائم القتل التي يشهدها العراق سنوياً، لكن منصات التواصل الاجتماعي والصحف اليومية تحفل بكثير من الحوادث بين فترة وأخرى في مختلف محافظات العراق.

وفي يوليو الماضي، أسفرت مشاجرة بين أب وابنه في بغداد، بسبب خلاف على الإرث، عن جريمة قتل صادمة، راح ضحيتها الابن الشاب رميًا بالرصاص من بندقية والده.