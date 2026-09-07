الملك يرعى فعالية بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز ويكرّم شخصيات عدة

خبرني - رعى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، في المركز الثقافي الملكي، اليوم الاثنين، فعالية أقيمت احتفالا بالذكرى العشرين لتأسيس مركز الملك عبدﷲ الثاني للتميز، والتي تخللها إطلاق الدورة المقبلة من جوائز المركز للأعوام (2026-2028).

وكرم جلالة الملك، خلال الفعالية، عددا من الشخصيات تقديرا لإسهاماتهم في مسيرة المركز ودورهم في تطوير أعماله، إذ أنعم جلالته بوسام الملك عبدﷲ الثاني للتميز من الدرجة الأولى على سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء المركز.

كما كرم جلالته نائب رئيس مجلس الأمناء السابق، المرحوم الدكتور فايز الطراونة، إضافة إلى المديرين التنفيذيين السابقين للمركز، ياسرة غوشة والدكتور إبراهيم الروابدة.

وفي كلمة خلال الفعالية، تحدث نائب رئيس مجلس أمناء المركز مروان جمعة عن إنجازات المركز ومسيرته الممتدة لنحو 20 عاما، ودوره في تحقيق رؤى التحديث بالشراكة مع الجهات المعنية.

وبين جمعة أن الدورة الجديدة للجائزة ترتكز على تطوير معايير التميز وتقييم الأداء وبناء القدرات وتعزيز الأثر لترسيخ ثقافة التميز وتعزيز الأداء وصناعة القرار في المؤسسات.

بدورها، أشارت المديرة التنفيذية للمركز وداد قطيشات إلى أن الدورة وسعت من مستهدفاتها لتشمل القطاعين العام والخاص والجامعات، لدعم تأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.

وأضافت أن الدورة الجديدة للجائزة ستعتمد نماذج ومعايير محدثة، تأخذ في الاعتبار قدرة المؤسسات والأفراد على التكيف مع المتغيرات والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتحسين تجربتهم عبر قنوات تقديم الخدمات التقليدية والرقمية.

وحضر الحفل رئيس الوزراء جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.