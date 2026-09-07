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الشيباني: نمضي مع الأردن لإرساء السلام في السويداء

  • 07 أيلول 2026
  • 17:26
الشيباني نمضي مع الأردن لإرساء السلام في السويداء
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

خبرني  - أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، أن بلاده تمضي بثبات في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية التي عملت عليها مع الأردن، بهدف إرساء السلام في محافظة السويداء وضمان استقرارها.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير الشيباني أمام أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة اليوم الاثنين، حيث شدد على أن الحكومة السورية تعمل لضمان "اندماج محافظة السويداء في نسيجها الوطني، وتمتع أبناء هذا المكون الأصيل بكامل حقوق المواطنة وواجباتها".

وأوضح الوزير الشيباني أن الدولة تقف بحزم أمام أي محاولات لتقويض هذا المسار، مؤكداً أن حصرية السلاح وقرار الردع هما حق سيادي مطلق بيد الدولة وحدها.

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