فابيو غروسو .. اول مدرب تتم اقاله في الدوريات الخميس الكبرى في المسوم الجديد

خبرني - أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي مساء الأحد إقالة مدربه فابيو غروسو، ليصبح أول مدير فني يرحل عن منصبه في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، وذلك بعد بداية كارثية للفريق في الدوري الإيطالي، إذ خسر مبارياته الثلاث الأولى.

وذكر فيورنتينا -في بيان مساء أمس الأحد- بعد يوم واحد من خسارته على ملعبه أمام تورينو 1-2: "يؤكد نادي فيورنتينا إعفاء فابيو غروسو من مهامه مدربا للفريق الأول".