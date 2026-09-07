فابيو غروسو .. اول مدرب تتم اقاله في الدوريات الخميس الكبرى في المسوم الجديد

خبرني - أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي مساء الأحد إقالة مدربه فابيو غروسو، ليصبح أول مدير فني يرحل عن منصبه في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، وذلك بعد بداية كارثية للفريق في الدوري الإيطالي، إذ خسر مبارياته الثلاث الأولى.
وذكر فيورنتينا -في بيان مساء أمس الأحد- بعد يوم واحد من خسارته على ملعبه أمام تورينو 1-2: "يؤكد نادي فيورنتينا إعفاء فابيو غروسو من مهامه مدربا للفريق الأول".
وتولى غروسو، الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة لإيطاليا في الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم 2006، تدريب فيورنتينا في يونيو/حزيران الماضي، خلفا لباولو فانولي الذي قاد الفريق إلى المركز الـ15 في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
وبات غروسو أول مدرب تتم إقالته هذا الموسم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.
وبعد فوز فيورنتينا على بينيفينتو، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، في الدور الأول من كأس إيطاليا، خسر الفريق أمام روما 0-4 في مستهل مشواره بالدوري، ثم تلقى هزيمة قاسية أخرى بنتيجة 0-3 أمام فروزينوني الصاعد حديثا، في أول مباراة له على ملعبه بالدوري قبل أن يخسر مجددا أمام تورينو.
وسجل فيورنتينا هدفا واحدا فقط مقابل 9 أهداف استقبلتها شباكه خلال مبارياته الثلاث في الدوري الإيطالي.
وتأتي هذه النتائج المخيبة بالتزامن مع احتفال النادي بمرور 100 عام على تأسيسه في عام 1926.