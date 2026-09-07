المغني الأمريكي ماكلمور يهتف لفلسطين ويواجه هجوما إسرائيليا

خبرني - أحيا مغني الراب الأمريكي ماكلمور فقرة افتتاحية لحفل الفنان البريطاني إد شيران، الجمعة، في ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وحظي موقفه بتفاعل واسع بعدما هتف أمام الجمهور: "الحرية لفلسطين".

وقال ماكلمور إن جزءا كبيرا من سبب رغبته في القيام بجولته الفنية هو الوقوف على مسارح كهذه، وإيصال رسالة إلى الفلسطينيين، مضيفا: "أريد أن تكون هذه الكلمات عالية وواضحة، ليعلم الناس من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة أننا لم ننسهم".

وأضاف: "أؤمن بأن كل إنسان يمشي على هذه الأرض يستحق القدر ذاته من الحرية"، متحدثا عن ابنته البالغة 11 عاما، وعن أمله في أن تكبر وتذهب إلى المدرسة وتعيش بأمان وسلام.