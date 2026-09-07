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  • من الوطني للأمن السيبراني إلى الأردنيين: احذروا من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد

من الوطني للأمن السيبراني إلى الأردنيين: احذروا من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد

  • 07 أيلول 2026
  • 16:13
من الوطني للأمن السيبراني إلى الأردنيين احذروا من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد

خبرني - أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني ودائرة الإحصاءات العامة، اليوم الاثنين، حملة توعوية مشتركة موجهة للمواطنين، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية المعلومات والبيانات الشخصية خلال تنفيذ أعمال التعداد السكاني، والتحذير من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد.

ودعا المركز الوطني ودائرة الإحصاءات، المواطنين إلى التأكد من هوية مندوب التعداد قبل تزويده بأي معلومات أو بيانات شخصية، من خلال التحقق من البطاقة التعريفية الرسمية التي يحملها المندوب، والتي تتضمن رمز QR يمكن استخدامه للتحقق من هويته، مع التأكيد على عدم الكشف عن أي معلومات في حال وجود شك في هوية المندوب، والاعتماد على القنوات الرسمية للتحقق والاستفسار.

وتتضمن الحملة، وفق بيان صحفي، مجموعة من التحذيرات والإرشادات التي سيتم نشرها تباعا خلال الأيام المقبلة، بهدف تعزيز وعي المواطنين بالممارسات الآمنة وحماية بياناتهم الشخصية خلال مراحل تنفيذ التعداد السكاني، وذلك في إطار التعاون بين المركز الوطني للأمن السيبراني ودائرة الإحصاءات العامة لتعزيز الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني وحماية البيانات.

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