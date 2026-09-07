بني مصطفى والسفير الأمريكي يبحثان مجالات الحماية ومبادرات تمكين المرأة

خبرني - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين، مع السفير الأميركي لدى الأردن جيم هولتسنايدر، تعزيز آفاق التعاون في عدد من مجالات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.

واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء أبرز البرامج التي تنفذها الوزارة في مجالات الحماية والرعاية، وأبرز الأولويات الوطنية في قطاع الحماية الاجتماعية.

كما تطرقت إلى عدد من المبادرات التي نفذتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على صعيد زيادة مشاركة المرأة الأردنية السياسية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن المرأة الأردنية أثبتت حضورها في مختلف ميادين العمل العام والخاص.

وتناول الجانبان البحث في آفاق التعاون في المجالات التنموية.