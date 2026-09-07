جيميناي يتحول إلى استوديو موسيقي.. غوغل تطلق أقوى نماذجها لصناعة الأغاني

خبرني - وسعت شركة غوغل حضورها في مجال الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي، مع إتاحة نموذجها الجديد ليريا 3.5 داخل تطبيق جيميناي، في خطوة تمنح المستخدمين قدرة أكبر على إنشاء أغانٍ ومقطوعات موسيقية من خلال أوامر بسيطة، من دون الحاجة إلى برامج إنتاج موسيقي متخصصة. وأعلنت غوغل أن النموذج أصبح متاحا في جيميناي وكذلك عبر واجهة برمجة التطبيقات لجيميناي.

نموذج أكثر تطورا لصناعة الموسيقى

تصف غوغل ليريا 3.5 بأنه نموذجها الأكثر تقدما لتوليد الموسيقى، مع تحسينات في جودة الصوت، والتعبير الصوتي، والتوزيعات الموسيقية، وتقول ديب مايند – وهي قسم للأبحاث داخل شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت – إن النموذج صُمم لفهم عناصر الموسيقى بصورة أفضل، بدءا من الإيقاع وصولا إلى التوزيع والأداء الصوتي.

وتتمثل الفكرة الأساسية في أن المستخدم يستطيع وصف ما يريد سماعه، ثم يترك للنموذج مهمة تحويل الوصف إلى مقطوعة موسيقية. ووفق غوغل، يمكن استخدام النموذج لإنتاج أعمال تصل مدتها إلى 3 دقائق، مع الحفاظ على قدر أكبر من الاتساق الموسيقي بين أجزاء المقطوعة.