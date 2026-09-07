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  • جرش.. نائب يتلفظ بألفاظ نابية بعد رفض وساطته لعدم إغلاق مول بسبب مخالفات صحية جسيمة

جرش.. نائب يتلفظ بألفاظ نابية بعد رفض وساطته لعدم إغلاق مول بسبب مخالفات صحية جسيمة

  • 07 أيلول 2026
  • 15:32
جرش نائب يتلفظ بألفاظ نابية بعد رفض وساطته لعدم إغلاق مول بسبب مخالفات صحية جسيمة

خبرني - أغلقت فرق المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة جرش، مولاً تجارياً كبيراً، بالشمع الأحمر، على خلفية مخالفات صحية جسيمة رصدتها داخل المنشأة.

ووفق شهود عيان، جاء قرار الإغلاق بعد انبعاث رائحة كريهة من قسم اللحوم، ورصد وجود قوارض في بعض أرجاء المتجر، ما يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الشهود أن أحد نواب جرش حاول منع إغلاق المول، وتطور الأمر إلى التلفظ بألفاظ نابية.

وتؤكد المؤسسة في تعليماتها أن إغلاق أي منشأة غذائية يتم وفق أسس فنية واضحة، حفاظاً على الصحة العامة، ولا يجوز تجاوزها تحت أي مبرر.

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