*
الاثنين: 07 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • لقطات
  • غضب مصري وعربي عارم.. دعوات على شكل «مصحف» بحفل خطوبة تضمن عزف ورقص في مسجد !

غضب مصري وعربي عارم.. دعوات على شكل «مصحف» بحفل خطوبة تضمن عزف ورقص في مسجد !

  • 07 أيلول 2026
  • 15:22
غضب مصري وعربي عارم دعوات على شكل مصحف بحفل خطوبة تضمن عزف ورقص في مسجد

خبرني - اجتاحت حالة من الاستياء العارم الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقاطع فيديو توثق مشاهد غير مألوفة لحفل عقد قران أقيم في الساحة الخارجية لمسجد «الفتاح العليم» بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر. المشاهد التي وُصفت بالصادمة أظهرت عازفة تقدم مقطوعات موسيقية مباشرة أمام مجسم ضخم للمصحف الشريف، بينما تفاعل العروسان بالرقص أمام الحضور وسط تجهيزات احتفالية كاملة، في سلوك اعتبره المتابعون مساساً بحرمة الصرح الديني الكبير.


دعوات على شكل «مصحف» والرقص والعزف في «المسجد».. و «السوشيال ميديا» تغلي!


ولم تقف الأزمة عند حدود العزف والرقص في صحن المسجد، بل زاد من اشتعال الغضب الكشف عن تصميم بطاقات الدعوة الخاصة بالحفل، والتي جاءت مستوحاة بشكل كامل من هيئة المصحف الشريف، مما اعتبره رواد منصات التواصل ابتذالاً وتعدياً صارخاً على قدسية القرآن الكريم. هذه التفاصيل أطلقت موجة مطالبات واسعة لكشف هوية الجهة التي سمحت بتنظيم هذه المناسبة ومنحت التراخيص لإقامتها داخل نطاق أضخم مساجد العاصمة الإدارية.

وفي محاولة لمحاصرة الأزمة وتهدئة الشارع الغاضب، دخلت المؤسسة الدينية على الخط، حيث شدد الداعية محمد أبو بكر الخطيب بوزارة الأوقاف المصرية على أن عقد القران في المساجد أمر مبارك ومستحب، لكنه مشروط بالالتزام الكامل بالسكينة والوقار. وأكد أن ساحات العبادة لا يمكن أن تتحول إلى قاعات للرقص والعزف، رافضاً بصرامة الزج بمجسمات المصحف في ديكورات الاحتفال، ومطالباً بالفصل التام بين حرمة دور العبادة والأجواء الاحتفالية الصاخبة.

تترك هذه الواقعة الشارع المصري في حالة ترقب شديد لصدور بيان رسمي من الجهات المختصة يوضح الملابسات الكاملة للحفل، ويحدد مساحة المسؤوليات والعقوبات المتوقعة بحق المنظمين، لحسم الجدل المتصاعد حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للحساسية الدينية والمجتمعية أخيراً.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رحيل المعلق الرياضي السوري إياد ناصر عن 57 عاماً.. صوتٌ رافق الجماهير لأكثر من 30 عاماً
رحيل المعلق الرياضي السوري إياد ناصر عن 57 عاماً.. صوتٌ رافق الجماهير لأكثر م...
  • 2026-08-31 19:45
«تهديد خطير».. الشاباك يجلي نجل نتنياهو من ميامي على وجه السرعة
«تهديد خطير».. الشاباك يجلي نجل نتنياهو من ميامي على وجه السرعة
  • 2026-08-30 18:16
الخروف الإسباني يعود إلى موائد الأردنيين ... وهذا سعر الكيلو
الخروف الإسباني يعود إلى موائد الأردنيين ... وهذا سعر الكيلو
  • 2026-08-29 08:57
في النمسا ... سرقة عقد ملكة مصرية في وضح النهار
في النمسا ... سرقة عقد ملكة مصرية في وضح النهار
  • 2026-08-29 03:57
الغذاء والدواء تدعو المدارس إلى عدم بيع مشتقات اللحوم ومشروبات الطاقة
الغذاء والدواء تدعو المدارس إلى عدم بيع مشتقات اللحوم ومشروبات الطاقة
  • 2026-08-22 10:10
موسوعة فلسفية أردنية في أحد عشر مجلداً (فلسفة التشخيص والتجريد والأبعاد السبعة) للمفكر هاشم نصار
موسوعة فلسفية أردنية في أحد عشر مجلداً (فلسفة التشخيص والتجريد والأبعاد السبع...
  • 2026-08-21 17:23