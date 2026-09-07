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الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي قد يهدد وجود البشرية

  • 07 أيلول 2026
  • 15:01
الأمم المتحدة الذكاء الاصطناعي قد يهدد وجود البشرية

خبرني - حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يهدد وجود البشرية، داعيا إلى وضع ضوابط صارمة لاستخدامه قبل فوات الأوان.

وقال تورك، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنه يشارك مسؤولين في قطاع التكنولوجيا مخاوفهم من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي المتقدم، مشيرا إلى أنه سيحث الشركات المعنية خلال الأيام المقبلة على اتخاذ خطوات فورية للحد من تلك المخاطر.

وأضاف أن عددا محدودا من الأفراد والشركات يمتلكون "سلطة تكاد تكون بلا حدود" على مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، من دون أن يسمي جهات بعينها. وتبرز بين كبرى الشركات العاملة في المجال "ميتا" و"أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"غوغل".

ودعا تورك الدول التي تستضيف شركات الذكاء الاصطناعي، وتلك المشاركة في سلاسل إمداده، إلى الاتفاق على "خطوط حمراء" واضحة تحكم تطوير هذه التقنيات واستخدامها، مع اعتماد آليات للتحقق المستقل وتعزيز التعاون بين الشركات في مجال الأمن.

وتأتي تصريحاته في سياق دعوات أممية متزايدة لوضع قواعد دولية منسقة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تشمل معالجة تأثيراته المحتملة على حقوق الإنسان وسوق العمل والديمقراطية والبيئة.

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