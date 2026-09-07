طاقة الأعيان: مشروع اليورانيوم الأردني انتقل إلى تطوير تقنيات الاستخلاص والإنتاج

خبرني - زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين فاروق الحياري، الاثنين، شركة تعدين اليورانيوم الأردنية في منطقة سواقة بمحافظة الكرك، للاطلاع على أعمال الشركة ونشاطاتها في مشروع استكشاف اليورانيوم والتنقيب عنه وتعدينه، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العامة.

والتقت اللجنة، خلال الزيارة، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، رئيس مجلس إدارة شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، خالد طوقان، ومديرها العام محمد الشناق، وعددًا من المعنيين في الشركة.

وأكد الحياري أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تطوير مشروع اليورانيوم في منطقة وسط الأردن، بوصفه مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا واعدًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة والثروة المعدنية، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والتشريعات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن مشروع اليورانيوم الأردني حقق تقدمًا فنيًا وعلميًا، وانتقل من إثبات وجود الموارد إلى تطوير تقنية الاستخلاص وتشغيل مصنع ريادي والإنتاج.

من جانبه، أكد طوقان أن "المشروع يمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة الوطني من خلال تزويد محطات الطاقة النووية المزمع إنشاؤها مستقبلًا بالمادة الأساس للوقود النووي، ويدعم التوجهات الوطنية نحو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الذاتية".

وأشار إلى أن الجهود المبذولة أثبتت جدوى تعدين خام اليورانيوم الأردني وتوافر كميات واعدة تعزز مكانة المملكة على خريطة الاستثمارات التعدينية المستقبلية.

بدوره، استعرض الشناق التفاصيل الفنية والتشغيلية للمشروع، موضحًا أن "المصنع التجريبي يعمل بكفاءة عالية وبأيادٍ وخبرات أردنية خالصة".

وأضاف أن الشركة نجحت في تطوير وتطبيق عمليات معالجة استخلاصية مبتكرة أثبتت جدارتها الكيميائية والهندسية، مما يمهد الطريق للانتقال إلى مراحل الإنتاج التجاري الموسع مستقبلًا.

وفي ختام الزيارة، قام أعضاء اللجنة بجولة ميدانية شملت مختبرات الشركة والمصنع الريادي، اطلعوا خلالها على آليات العمل والتقنيات المستخدمة في عمليات الفحص والاستخلاص، وثمنوا جهود الشركة الاستراتيجية والاقتصادية والتعدينية، ودورها في تطوير الخبرات الوطنية والاستفادة من المعادن المصاحبة.