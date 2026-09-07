موظفو كابيتال بنك يشاركون بتهيئة مدرسة عين الباشا للإناث بالتعاون مع (رياضة من أجل الخير)

خبرني - نفذ فريق من موظفي "كابيتال بنك"، بالشراكة مع مبادرة "رياضة من أجل الخير"، نشاطاً تطوعياً لإعادة تهيئة مدرسة عين الباشا للإناث، بهدف توفير بيئة تعليمية أكثر ترحيباً وتحفيزاً للطلبة بالتزامن مع العام الدراسي الجديد.

وشهد النشاط مشاركة موظفي البنك ضمن فرق عمل تطوعية شملت دهان عدد من مرافق المدرسة وجدرانها وتحسين مظهرها العام، في تجربة جمعت بين العمل الجماعي والتطوع وخدمة المجتمع المحلي، وأسهمت في تهيئة المدرسة لاستقبال طلبتها مع بداية العام الدراسي.

وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو: "يشكل دعم التعليم والاستثمار في المجتمعات المحلية أحد المحاور المهمة في برامج المسؤولية المجتمعية لكابيتال بنك، وتكتسب هذه المبادرات قيمة إضافية عندما يكون موظفو البنك جزءاً مباشراً من تنفيذها. فالمشاركة الميدانية تترجم مفهوم العمل التطوعي إلى أثر ملموس، وتعزز ثقافة العطاء والعمل الجماعي داخل المؤسسة وفي المجتمع".

وأضافت بارطو: "تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة لارتباطها بالطلبة وبيئتهم التعليمية، وتعكس في الوقت ذاته إيمان كابيتال بنك بأن الأثر المجتمعي الحقيقي يتعزز بالمشاركة والعمل الميداني إلى جانب الدعم الذي يقدمه البنك للمبادرات المجتمعية".

وتعكس المبادرة توجه كابيتال بنك نحو تعزيز مشاركة موظفيه في الأنشطة التطوعية والمجتمعية، بما يتيح لهم المساهمة بصورة مباشرة في المبادرات التي ينفذها البنك، ويعزز ثقافة التطوع والعمل الجماعي وخدمة المجتمعات المحلية.