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لاعب برشلونة يتسبب في كسر أنف زميله خلال المباراة

  • 07 أيلول 2026
  • 13:53
لاعب برشلونة يتسبب في كسر أنف زميله خلال المباراة

خبرني - تسبب لاعب وسط برشلونة رودري، عن طريق الخطأ، في كسر أنف زميله المدافع إريك غارسيا خلال مواجهة فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
وفي الدقيقة 26، وأثناء تنفيذ ركلة ركنية، اصطدمت يد رودري بوجه غارسيا عن طريق الخطأ، ما أدى إلى نزيف في أنف المدافع الإسباني، الذي لم يتمكن من مواصلة المباراة، ليحل الفرنسي جول كوندي بديلا له.
وأظهرت الفحوصات الطبية لاحقا إصابة غارسيا بكسر في الأنف، فيما لم يتحدد بعد ما إذا كان سيحتاج إلى تدخل جراحي.

وفي حال عدم الحاجة إلى عملية، قد يتمكن غارسيا من المشاركة في المباراة المقبلة مرتديا قناعا واقيا.

وحقق برشلونة فوزا كبيرا على فالنسيا بنتيجة 5-0 أمس الأحد.

وكان رودري انضم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي في أغسطس الماضي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030.

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