في حال التتويج بدوري أبطال أوروبا.. حمزة عبد الكريم يطارد قائمة تاريخية

خبرني - شملت قائمة برشلونة المستدعاة للمشاركة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم كثاني أصغر لاعب في القائمة.

وشهدت قائمة برشلونة استدعاء 25 لاعبا ومن المحتمل أن يحصل حمزة عبد الكريم على فرصته للمشاركة مع الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكانت مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني شاهدة على سابقة فريدة في تاريخ المحترفين المصريين في أوروبا حيث حصل حمزة عبد الكريم على فرصة المشاركة بديلا قبل عشر دقائق من نهاية اللقاء بالتزامن مع كونه أول لاعب مصري يرتدي قميص البلوغرانا في الليغا.

وحقق برشلونة في تاريخه دوري أبطال أوروبا خمس مرات وكان آخرها موسم 2014-2015 على حساب يوفنتوس الإيطالي في برلين بثلاثية لهدف واحد.

وتوج برشلونة بدوري أبطال أوروبا خلال خمس مواسم وهما 1991-1992، و2005-2006، و2009-2008 و2010-2011 و2014-2015.

وقد ينضم حمزة عبد الكريم لقائمة مميزة من اللاعبين تضم "16 " لاعبا حصدت دوري أبطال أوروبا بعد تصعيدهم للفريق الأول لبرشلونة خلال تسجيلهم مع الفريق الرديف بشكل أساسي في نفس الموسم.

1- موسم 1991-1992

حارس مرمى برشلونة كارلوس بوسكيتس ولاعب خط الوسط بيب غوارديولا.

2- موسم 2005-2006

لم يحصل أي لاعب من الفريق الرديف على دوري أبطال أوروبا.

3- موسم 2008-2009

لاعب خط الوسط سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط الوسط فيكتور سانشيز، صانع الألعاب الهجومي فيكتور فاسكويز، الجناح الأيمن بيدرو، قلب الدفاع مارك مونييسا.

4- موسم 2010-2011

حارس المرمى أويفر أولازابال قلب الدفاع أندرو فونتاس قلب الدفاع مارك بارترا، لاعب خط الوسط الدفاعي جوناثان دوس سانتوس، لاعب خط الوسط تياجو آلكانتارا، لاعب خط الوسط سيرغي روبرتو، لاعب خط الوسط الهجومي فيكتور فاسكويز.

5- موسم 2014-2015

لاعب خط الوسط سيرغي سامبر، المهاجم منير الحدادي، المهاجم ساندرو راميريز.