ارتفاع حركة بيع العقار في الأردن 7% خلال آب

4.39 مليارات دينار حجم التداول العقاري في الأردن منذ مطلع العام

ارتفاع تملك غير الأردنيين للعقارات 31% وقيمته 46% خلال آب

673.7 مليون دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال آب

147.1 مليون دينار قيمة تملك غير الأردنيين للعقارات منذ مطلع العام

بيوعات الشقق ترتفع 5% والأراضي 8% خلال آب على أساس شهري

خبرني - ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر آب الماضي بنسبة 7% مقارنة بشهر تموز السابق، فيما سجلت ارتفاعا طفيفا جدا بأقل من 1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

وأظهر التقرير، الذي رصدته "المملكة"، أن حجم التداول في سوق العقار الأردني بلغ قرابة 4.390 مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت بيوعات الشقق خلال آب بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، فيما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة طفيفة جدا تقل عن 1% مقارنة بآب من العام الماضي.

وعلى الرغم من الارتفاع المسجل خلال آب، انخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، نتيجة انخفاض بيوعات الشقق بنسبة 6%، وانخفاض بيوعات الأراضي بنسبة 9% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 6,910 عقارا.

- 673.7 مليون دينار تداولات العقار في آب

وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال آب بنسبة 2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبأقل من 1% مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ قرابة 673.7 مليون دينار.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات السوق العقارية خلال الشهر بنسبة 9% مقارنة بآب 2025، وبنسبة 6% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ قرابة 27.4 مليون دينار.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتصل إلى قرابة 182.1 مليون دينار.

- تملك غير الأردنيين يرتفع 31% خلال آب

وفي ما يتعلق بتملك غير الأردنيين، ارتفع عدد معاملات التملك خلال آب بنسبة 31% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبنسبة 18% مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت بيوعات الشقق لغير الأردنيين خلال آب بنسبة 44% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة 22% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 13% مقارنة بكل من آب 2025 والشهر السابق.

وارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال آب بنسبة 46% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، لتبلغ 23,708,605 دنانير، فيما سجلت انخفاضا طفيفا جدا بأقل من 1% مقارنة بالشهر السابق.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، انخفض عدد معاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 7%، مقابل انخفاض بيوعات الأراضي بنسبة 12%.

ورغم انخفاض عدد المعاملات، ارتفعت قيمتها التقديرية خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتبلغ قرابة 147.1 مليون دينار.

وأظهرت إحصائيات التملك بحسب الجنس أن نسبة المالكين الذكور بلغت 64.86%، مقابل 35.14% للإناث.