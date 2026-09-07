اختتام منافسات الجولة الأولى من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم

خبرني - اختتمت مساء أمس الأحد، منافسات الجولة الأولى من بطولة درع الاتحاد تحت 21 عاما لكرة القدم لموسم 2026/2027، بمشاركة أندية دوري المحترفين، والتي تقام مبارياتها على ستاد الأمير محمد.

وافتتحت الجولة بفوز دوقرة على مضيفه البقعة بهدفين مقابل هدف، فيما تغلب الرمثا على شباب الأردن بهدفين دون رد.

وحقق الفيصلي الفوز على مضيفه الوحدات بهدف دون رد، فيما تغلب العربي على السلط بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واختتمت الجولة بفوز الحسين على الجزيرة 4-3.

وتخصص البطولة للاعبين مواليد 2005 و2006، باعتبارهم الفئة العمرية المستهدفة للمنتخب الأولمبي، مع السماح بإشراك 4 لاعبين كحد أقصى من قائمة الفريق الأول في كل مباراة.

وتقام بطولة درع الاتحاد بالتزامن مع منافسات الدوري الأردني للمحترفين CFI، بحيث يتطابق جدول مباريات البطولة مع مباريات دوري المحترفين من حيث تسلسل الجولات وأسماء الفرق، على أن تقام مباراة الفريقين في بطولة درع الاتحاد في اليوم التالي لمواجهتهما ضمن منافسات دوري المحترفين.

وتتواصل منافسات البطولة وصولا إلى الجولة الـ 18 والأخيرة، وفق الجدول المعتمد، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في جدول الترتيب النهائي.