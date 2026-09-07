منتخب السلة يباشر تدريباته في ناغويا استعداداً للألعاب الآسيوية

خبرني - باشر المنتخب الوطني لكرة السلة، اليوم الاثنين، تدريباته في مدينة ناغويا اليابانية، استعداداً للمشاركة في النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بعد وصوله أمس الأحد قادماً من العاصمة الفلبينية مانيلا.

وخاض المنتخب الوطني تدريبه الأول في ناغويا على صالة "آيتشي أرينا"، التي تستضيف منافسات كرة السلة، بقيادة المدير الفني الإسباني لويس جيل توريس، وسط تحضيرات فنية وبدنية لانطلاق منافسات الدورة.

وكانت تشكيلة المنتخب الوطني المشاركة في الدورة قد أعلنت أمس، وضمت اللاعبين: فادي إبراهيم، وأحمد الدويري، ومحمد شاهر، وأحمد الحمارشة، وروحي الكيلاني، وأمين أبو حواس، ودار تاكر، وبيرين بوفورد، ويوسف أبو وزنة، ومالك كنعان، ويزن الطويل، وعبدالله أولاجوان.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والصين تايبيه وقطر.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في المنافسات يوم الخميس المقبل، بمواجهة منتخب الصين تايبيه عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت العاصمة عمان، فيما يلتقي المنتخب القطري يوم 12 أيلول الحالي بالتوقيت ذاته، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الإيراني يوم 13 أيلول عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت عمان.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى المنافسة على إحدى ميداليات الدورة، بعد حصوله على الميدالية الفضية في النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية، التي أقيمت في مدينة هانغتشو الصينية عام 2023.

ويشارك في منافسات كرة السلة للرجال 12 منتخباً، وزعت على ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات اليابان وجمهورية كوريا والسعودية وإندونيسيا، فيما تضم المجموعة الثالثة منتخبات الصين والفلبين والبحرين وكازاخستان.