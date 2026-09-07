خالف الطبيب الإسباني سراً.. قرار طبي ينهي حياة ابنة نجلاء فتحي

خبرني - كشف المخرج المصري خضر محمد خضر، طليق ياسمين أبو النجا، ابنة الفنانة المصرية المعتزلة نجلاء فتحي، تفاصيل جديدة بشأن وفاة طليقته.

وأوضح خضر أن ياسمين خضعت لإجراء قسطرة تكميلية، رغم تحذير أحد الأطباء الإسبان الذين كانوا يتولون علاجها من الخضوع لهذا الإجراء، مشيراً إلى أن الطبيب كان قد حذر من إجراء الجراحة أو القسطرة، خشية حدوث مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

وكتب خضر محمد خضر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشوراً مطولاً تحدث فيه عن علاقته بياسمين وتفاصيل حياتهما الخاصة، قائلاً: "أنا مستعد أحكي لكم عن أسرار بيوتنا التي لا يعرفها أحد غير المقربين منا، وممكن أحكي لكم عن علاقتي الزوجية أنا وياسمين منذ أن أنجبنا طفلنا الأول، وما حذرنا منه الأطباء في فرنسا، وبداية النهاية من سبتمبر 2024 بعد 18 سنة زواج".

كما أضاف: "وممكن أحكي لكم عمّن أجبرني أنا وياسمين على الطلاق، وإيه، لدرجة أننا كنا نلتقي سراً، في الشارع الخلفي للمنزل، حتى تتمكن من العودة إلى منزل الزوجية مرة أخرى، وفشلنا أيضاً بسبب القوة القهرية".

وتابع قائلاً: "وممكن أحكي لكم عن مكالماتنا أنا وياسمين ورسائلنا كل يوم وزياراتنا كل أسبوع، وممكن أحكي لكم لما تزوجت بعد الانفصال بـ13 شهراً، وياسمين كانت على علم وحضرت الفرح بدون أي مشاكل أو نفسيات".

كما تطرق المخرج المصري إلى زواجه الثاني، مدافعاً عن زوجته الحالية، قائلاً: "زوجتي الثانية، التي تعرضت للهجوم والتجريح ليس لها ذنب في شيء، مثلما هاجمتم ياسمين من قبل، عندما ظهرت برفقتي بمهرجان الجونة، وتنمرتم عليها لمجرد أنها ليست شبيهة بوالدتها الفنانة نجلاء فتحي".

وفجّر خضر محمد خضر مفاجأة بشأن وفاة ابنة نجلاء فتحي، متحدثاً عن إجراء طبي قال إن ياسمين خضعت له رغم تحذيرات سابقة.

وقال: "من الممكن أحكي لكم عن الشخص الذي ضحك على ياسمين ووالدتها وأقنعهما أنها تخضع لقسطرة تكميلية في أحد المستشفيات الخاصة، بدلاً من الجراحة التكميلية التي رفضها الطبيب الإسباني المعالج لها، حتى لا تحدث لها مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة".

وأضاف أن الطبيب الإسباني كان قد حذر من إجراء الجراحة والقسطرة، قائلاً: "هذا الطبيب حذر من الجراحة والقسطرة، كما أنني حذرتها أيضاً، لكنها أجرتها دون علمي".

وكانت ياسمين سيف أبو النجا، ابنة الفنانة المصرية نجلاء فتحي من زوجها سيف الله أبو النجا، قد توفيت الأسبوع الماضي إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة.

ونعت العائلة الفقيدة بكلمات مؤثرة، فيما أعلن والدها سيف أبو النجا خبر رحيلها عقب الأزمة الصحية المفاجئة.