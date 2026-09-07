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وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعّد السلطة الفلسطينية بـ (حرب شاملة)

  • 07 أيلول 2026
  • 12:35
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعّد السلطة الفلسطينية بـ حرب شاملة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس

خبرني  - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده ستبدأ حرباً شاملة ضط السلطة الفلسطينية إذا تأكد استعدادها لهجوم على غرار هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله "لن نسمح بانتفاضة في الضفة الغربية تستمر سنوات وسنعمل على حسم المواجهة سريعاً وبشكل كامل".

وأضاف كاتس أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب شاملة في الضفة رداً على عملية الطعن التي وقعت جنوبي نابلس.

وفرض الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طوقاً أمنياً على قرى شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد عملية طعن أدت إلى إصابة مستوطن بجروح خطيرة. 

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أرسل تعزيزات إلى منطقة أوصرين قرب نابلس، بعد بلاغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن، مشيراً إلى أن مطاردة تجري الآن بحثاً عن منفذ العملية الذي فر من الموقع بالمركبة التي وصل بها.

 ونقل الجريح، وهو مستوطن، بمروحية إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة نتيجة عدة طعنات. 

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