*
الاثنين: 07 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تهنئة للقاضي الدكتور عمار الحمود

  • 07 أيلول 2026
  • 12:22
تهنئة للقاضي الدكتور عمار الحمود

خبرني  - يتقدّم طلبة المعهد القضائي – الفوج الخامس والعشرون، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى القاضي الدكتور عمار الحمود، بمناسبة صدور قرار تعيينه مديرًا عامًا للمعهد القضائي، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يوفقه ويسدّد خطاه، وأن يعينه على حمل هذه المسؤولية.

ألف مبارك لعطوفة القاضي الدكتور عمار الحمود، مع خالص أمنياتنا له بدوام التوفيق والنجاح.

مقدّمة من طلبة المعهد القضائي – الفوج الخامس والعشرون

عنهم:

عمر خليل العقاربة

عبادة محمد السعودي

ماجد أسامة السودي

عاصم محمد أبو عنزة

هيثم عدنان اللحام

شريف أنيس ربابعة

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عيسى يرى النور
عيسى يرى النور
  • 2026-09-06 21:46
قراءة فاتحة المهندس محمد ابو سليم والدكتورة منار الحياري
قراءة فاتحة المهندس محمد ابو سليم والدكتورة منار الحياري
  • 2026-09-03 22:59
الأهل والعائلة يهنئون إيهاب طارق العواملة بمناسبة حصوله على الماجستير
الأهل والعائلة يهنئون إيهاب طارق العواملة بمناسبة حصوله على الماجستير
  • 2026-09-03 21:04
شريهان محمد الزريقات .. مبروك الدكتوراه
شريهان محمد الزريقات .. مبروك الدكتوراه
  • 2026-08-31 13:49
الدكتورة منال فالح التميمي .. مبارك مناقشة الاطروحة
الدكتورة منال فالح التميمي .. مبارك مناقشة الاطروحة
  • 2026-08-30 22:32
قيس ربيحات.. مبارك الماجستير
قيس ربيحات.. مبارك الماجستير
  • 2026-08-30 16:25