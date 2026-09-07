تهنئة للقاضي الدكتور عمار الحمود

خبرني - يتقدّم طلبة المعهد القضائي – الفوج الخامس والعشرون، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى القاضي الدكتور عمار الحمود، بمناسبة صدور قرار تعيينه مديرًا عامًا للمعهد القضائي، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يوفقه ويسدّد خطاه، وأن يعينه على حمل هذه المسؤولية.

ألف مبارك لعطوفة القاضي الدكتور عمار الحمود، مع خالص أمنياتنا له بدوام التوفيق والنجاح.

مقدّمة من طلبة المعهد القضائي – الفوج الخامس والعشرون

عنهم:

عمر خليل العقاربة

عبادة محمد السعودي

ماجد أسامة السودي

عاصم محمد أبو عنزة

هيثم عدنان اللحام

شريف أنيس ربابعة