الأردن .. ضبطه متلبسًا بسرقة علبتي تونة والقضاء يقول كلمته

خبرني – كشفت قضية أمام محكمة صلح جزاء الزرقاء عن إدانة شخص بسرقة مواد تموينية من أحد السوبر ماركت 10 مرات على الأقل خلال عدة أشهر.

وبدأت القضية في أيار الماضي، عندما أبلغ نجل صاحب المحل والده بوجود شخص يضع مواد داخل ملابسه، قبل أن يتم ضبطه والاتصال بالأمن العام، حيث عُثر بحوزته على علبتي تونة كان قد أخذهما دون دفع ثمنهما.

وبمراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن الشخص نفسه نفذ سرقات سابقة من المحل بالطريقة ذاتها، وبما لا يقل عن 10 مرات.

وأدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم السرقة مكررًا 10 مرات، إضافة إلى واقعة الشروع التام بالسرقة، قبل أن تأخذ بعين الاعتبار استعادة المسروقات وإسقاط صاحب المحل حقه الشخصي، لتصبح العقوبة النهائية، بعد تطبيق أحكام تعدد العقوبات، الحبس شهرًا واحدًا والرسوم.