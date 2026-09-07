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اللواء الحراسيس يقلّد عدداً من كبار الضباط رتبهم الجديدة

  • 07 أيلول 2026
  • 12:07
اللواء الحراسيس يقلّد عدداً من كبار الضباط رتبهم الجديدة

خبرني - قلّد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم الإثنين، عدداً من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، رتبهم الجديدة، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعهم إلى رتبة لواء.

وهنّأ اللواء الركن الحراسيس الضباط المرفّعين، مباركاً لهم الثقة الملكية السامية، ومثمّناً ما قدموه خلال سنوات خدمتهم من عطاء وإخلاص، وما بذلوه من جهود في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم، مؤكداً أن مسيرتهم وما أنجزوه سيبقيان موضع تقدير واعتزاز في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأعرب الضباط المرفّعون عن اعتزازهم بالثقة الملكية السامية، مؤكدين مواصلة أداء واجباتهم بكل إخلاص وتفانٍ، وبذل أقصى الجهود في خدمة الوطن وقيادته والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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