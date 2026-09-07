فريق جازو للسباقات يحتفي بثلاثية تاريخية في رالي باراغواي

خبرني - احتفى فريق جازو للسباقات بانتصار تاريخي في رالي باراغواي هذا العام، بعدما حقق سامي باجاري ومساعده ماركو سالمينين فوزهما الثالث على التوالي ضمن بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 رقم 5 ليصبح الثنائي أول طاقم في البطولة يحقق أول ثلاثة انتصارات له عبر جولات متتالية، بعد فوزهما في إستونيا وفنلندا.

وبهذه المناسبة، علّق آكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق جازو للسباقات، قائلًا: "أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء الفريق الذين شاركوا في رالي باراغواي، وإلى كل من أسهموا في إنجاح هذا الحدث، وأهنؤهم بهذا التتويج لأسبوع رالي حافلٍ بالتحديات. لقد شاهدت صور منطقة الصيانة بعدما عصفت بها الرياح القوية. ما من شكٍ أن رالي باراغواي يُعدّ من أصعب السباقات حتى في الظروف المعتادة؛ لذا أشعر بارتياح كبير لانتهاء الحدث بسلام. شكرًا لكم جميعًا على جهودكم".

وأضاف تويودا: "في خضم هذه الظروف، منحنا سامي وماركو فوزًا رائعًا؛ ثلاثة انتصارات متتالية بعد إستونيا وفنلندا. تهانينا لكما يا سامي وماركو! لقد أسهم إصراركما على العودة بقوة في جعل المنافسة على لقب البطولة أكثر حماسًا. ما زالت أمامنا ثلاثة راليات. واصلا الضغط، واستمتعا بالمنافسة، وابذلا أقصى ما لديكما للفوز بلقب البطولة. سأواصل تشجيعكم جميعًا".

فرض رالي باراغواي على فرق السباق تحديات متنوعة من المطبات والانخفاضات الحادة، وحتى الصخور الحادة أسفل سطح الطريق الشبيه بالطين، فضلًا عن درجات الحرارة المرتفعة. وقد شكلت التوقعات شبه المستمرة بهطول أمطار غزيرة تحديًا من نوع آخر، ما أجبر الفريق على تزويد سيارات تويوتا جي آر يارس رالي1 خلال الرالي بأنظمة مآخذ هواء مرتفعة، وهي أنظمة لا تُستخدم عادةً إلا في رالي سفاري كينيا.

وواجه باجاري وسالمينين انتكاسة مبكرة عندما تسبب تسرب للمياه في المرحلة الافتتاحية في تراجعهما إلى المركز السابع في الترتيب العام. وبعد السيطرة على المشكلة، حتى إصلاحها بالكامل في منطقة الصيانة، تمكّن الثنائي من العودة إلى صدارة الترتيب بحلول نهاية اليوم الافتتاحي.

وكان الثنائي قد وسع الفارق تدريجيًا ليصل إلى 24,1 ثانية خلال اليوم ما قبل الأخير، قبل أن يحسما الفوز بفارق 25,8 ثانية. وبهذه النتيجة، يكمل باجاري وسالمينين سلسلة تاريخية من ثلاثة انتصارات متتالية، بعد تحقيق أول فوز لهما في بطولة العالم للراليات في رالي إستونيا، ثم الفوز على أرضهما في رالي فنلندا.

وبهذا الفوز، يحافظ باجاري على المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، وتستمر سيطرة أطقم فريق جازو للسباقات على المراكز الأربعة الأولى في الترتيب، بينما تواصل تويوتا صدارة بطولة العالم للمُصنِّعين بفارق 173 نقطة، مع تبقي ثلاث جولات في البطولة.

وتتمتع شركة تويوتا بإرث عريق في رياضة سباقات السيارات يمتد لأكثر من 60 عامًا. وانطلاقًا من فلسفتها الراسخة بأن "الطرقات تصقل الإنسان، والإنسان يطوّر السيارات"، خاضت تويوتا منافسات متنوعة في مختلف فئات رياضة سباقات السيارات حول العالم. وقد أسهمت إنجازاتها البارزة، التي تحققت في أقسى الظروف وأكثرها تحديًا، إلى جانب ما اكتسبته من معارف وخبرات تقنية ثمينة، في ترسيخ الأسس التي تعتمد عليها الشركة لمواصلة تطوير أفضل المركبات على الاطلاق. ويواصل فريق تويوتا جازو للسباقات مشاركته في أبرز فئات رياضة المحركات العالمية، بما في ذلك بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب أنشطة رياضة المحركات المخصصة للعملاء والتي تعتمد على مركبات الإنتاج التجاري.

الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للراليات 2026 هي رالي تشيلي المقرر إقامته خلال الفترة من 10 إلى 13 أيلول عبر غابات منطقة بيوبيو المطلة على المحيط الهادئ. وتتميز مراحل الرالي بطابعها الفني والسرعة العالية في معظم طرقها، فضلًا عن كونها تجمع بين مساراتٍ مكسوةٍ بالحصى الأملس والخشن أيضًا.

بإمكان المهتمين متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب لمتابعة أجواء المنافسة ومعرفة نتائج السباقات المحلية والإقليمية والدولية أولًا بأول، كما بإمكان عُشاق السيارات الرياضية استكشاف مجموعة سيارات جازو للسباقات في معرض المركزية تويوتا في شارع مكة.