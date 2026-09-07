بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على مصابي حادث نويبع

خبرني - بتوجيهات ملكية سامية، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، على صحة المواطنين الأردنيين الذين أصيبوا إثر حادث السير الذي وقع في مدينة نويبع المصرية، ونُقلوا من مستشفيات جمهورية مصر الشقيقة إلى المملكة لاستكمال علاجهم في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

​وأكد العيسوي، خلال زيارته للمصابين، بحضور مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، اهتمام الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومتابعتهما المستمرة لأوضاعهم الصحية، ناقلاً إليهم ولذويهم تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل.

​ففي مستشفى الملكة علياء العسكري، اطمأن العيسوي على صحة المصابين: علاء أمير أبو حجر، وكريمة أمير أبو حجر، وخليل أحمد المصري، وملاك سليم عبد معروف. واستمع إلى إيجاز من الكوادر الطبية حول حالتهم الصحية والخطط العلاجية والرعاية المقدمة لهم، واصفين حالتهم بالجيدة.

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​وفي مدينة الحسين الطبية، تفقد العيسوي الأوضاع الصحية لكل من: أمير محمود أبو حجر، وحمزة فايز خليل، وسارة محمود عباس، وكندا أمير أبو حجر، وسارة حمزة فايز ، وأمير أيمن علام، مستمعاً لشرحٍ عن حالتهم الصحية ومستوى الرعاية الطبية الحثيثة التي يتلقونها لضمان شفائهم التام، لافتين الى أن حالتهم العامة مستقرة.

وقدّر المصابون وذويهم عاليا متابعة الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لأوضاعهم، واهتمامهما المستمر بصحتهم واطمئنانهما على حالتهم، معربين عن بالغ تقديرهم لهذه اللفتة الملكية التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وذويهم. كما أشادوا بالجهود التي يبذلها الكادر الطبي والتمريضي المشرف على حالتهم، وما يقدمه من رعاية واهتمام ومتابعة حثيثة، مؤكدين اعتزازهم بمستوى الخدمات الطبية والرعاية التي يتلقونها.

​يُذكر أن حادث السير قد وقع فجر الأربعاء في الثاني من أيلول الحالي، لحافلة كانت تقل ركاباً أردنيين ومصريين على طريق نويبع–دهب، وأسفر عن وفاة مواطنين أردنيين وإصابة آخرين، وفقاً لبيان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.