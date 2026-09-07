متطوعو إمكان الإسكان يشاركون في اليوم الطبي المجاني في أم صيحون بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية

خبرني - شارك متطوعو بنك الإسكان من خلال مظلة البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، في تنظيم اليوم الطبي المجاني الذي أقامته جمعية الإغاثة الطبية العربية في منطقة أم صيحون في محافظة معان، وذلك ضمن مشروع المستوصف الجوال للرعاية الصحية الشاملة وإدارة الأمراض المزمنة.

وجاءت هذه المشاركة في إطار دعم البنك لجولة المستوصف الجوال في أم صيحون والمناطق المحيطة، وحرصاً منه على تسهيل إيصال خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية الأساسية المجانية، ليستفيد من اليوم الطبي 500 شخص من غير المشمولين بالتأمين الصحي، والذين لا يستطيعون تحمل التكاليف الطبية والحصول على العلاجات اللازمة.

وتعكس هذه المشاركة سعي البنك المستمر لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الأمراض والحد من انتشارها، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض، كما تجسّد نهجه في دعم مؤسسات القطاع الصحي للاستجابة للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وتعزيز الرعاية الصحية والإنسانية، بالتزامن مع إشراك موظفيه في المبادرات الصحية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.

وتضمن اليوم الطبي تقديم مجموعة من الخدمات التي راعت معايير السلامة والجودة، وشملت: الإسعافات الأولية، وإدارة الحالات المستعجلة، وخدمات عيادات الطب العام والاختصاص، وإجراء الفحوصات المخبرية الأساسية، وصرف الأدوية وفق الوصفات الطبية، إلى جانب تنفيذ العديد من الجلسات التثقيفية والتوعوية الصحية.

يذكر أن المستوصف الجوال، الذي أطلقته جمعية الإغاثة الطبية العربية عام 2022، يهدف إلى توفير الرعاية الطبية والعلاجية والتوعوية المجانية للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف مناطق المملكة، وخاصة المناطق النائية، لا سيما للأطفال والنساء وكبار السن والمصابين بالأمراض العضوية والمزمنة، بما يسهم في تحسين الوصول العادل إلى الرعاية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر.