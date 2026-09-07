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القطامين يمدد ساعات العمل في مديريات عمل

  • 07 أيلول 2026
  • 10:23
القطامين يمدد ساعات العمل في مديريات عمل

خبرني - قرر وزير النقل ووزير العمل، نضال القطامين، تمديد ساعات العمل في عدد من مديريات العمل في العاصمة والمحافظات حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/9/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 30/9/2026.

ويأتي هذا القرار نظراً لقرب انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، ولتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل وأصحاب المنازل نظراً للإقبال الكبير من المراجعين، بما يضمن تمكينهم من الاستفادة من هذه الفترة.

ووفقاً للقرار، تشمل المديريات التي سيمتد دوامها حتى الخامسة مساءً في العاصمة: مديريات شمال عمان، وشرق عمان، وجنوب عمان، بالإضافة إلى مديرية العاملين في المنازل بمنطقة العبدلي، ومكتب عمل غرفة تجارة عمان. كما يشمل القرار مديريات العمل في محافظات الكرك، وإربد، والمفرق.

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