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الجيش يصدر توضيحا حول إخلاء المصابين الأردنيين من مصر

  • 07 أيلول 2026
  • 10:09
الجيش يصدر توضيحا حول إخلاء المصابين الأردنيين من مصر

خبرني - توضح القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه بالإشارة إلى الخبر المنشور سابقاً بشأن إخلاء 11 مواطناً أردنياً أصيبوا إثر حادث سير في جمهورية مصر العربية، فقد جرى إخلاء 10 مصابين إلى المملكة، فيما تعذّر إخلاء المصاب الحادي عشر جواً في الوقت الحالي، بناءً على التقييم الطبي لحالته، وحرصاً على سلامته.

ويخضع المصاب للرعاية الطبية اللازمة في جمهورية مصر العربية، وتتم متابعة حالته الصحية بشكل مستمر، على أن يُعاد تقييم إمكانية إخلائه إلى المملكة وفقاً لتطور حالته الصحية وتوصيات الفريق الطبي المختص.

وتؤكد القيادة العامة أن سلامة المصاب تحظى بالأولوية، وأن جميع الإجراءات اللازمة بشأن إخلائه إلى المملكة ستُتخذ وفقاً لحالته الصحية وتوصيات الأطباء المعنيين.

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