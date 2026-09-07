كوشنير عن ساسة إسرائيل: يتصرفون بلا منطق جراء الانتخابات

خبرني - في تصريحات اعتبرت مفاجئة إلى حد بعيد، وجه جاريد كوشنير الذي زار أمس الأحد كييف وقبلها موسكو موفداً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقادات إلى تصرفات بعض القيادات في إسرائيل.

وأكد كوشنر، صهر ترامب أن الإدارة الأميركية متفقة مع إسرائيل بشأن الوضع النهائي الذي ينبغي أن يكون عليه قطاع غزة.

إلا أنه اعتبر خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أمس في كييف أن الانتخابات المرتقبة تلقي بظلالها على مواقف الساسة الإسرائيليين. وقال:" لديهم انتخابات متكررة ومضطربة، وهذا يجعلهم يتصرفون أحياناً بشكل غير عقلاني وبتهور في بعض الجوانب.

إلى ذلك، دافع كوشنر، عن عدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن الخطوات التالية في وقف إطلاق النار الهش في غزة، قائلا إنها "كانت مكانا بائسا لفترة طويلة". وأضاف أن عسكرة حركة حماس المسلحة في الأراضي الفلسطينية كان "يفوق استيعابنا لذا فإن تجريدها من السلاح لن يكون أمرا سهلا". لكنه أكد الاستمرار في العمل على حل تلك الأمور.



"لن ننسحب"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أكدا مرارا خلال الأيام الماضية أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من القطاع الفلسطيني المدمر، علما أن خطة السلام التي رعاها ترامب نصت على ذلك.

بل أكدا أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حالياً على 60% من مساحة غزة وسيتوسع.

ورفض نتنياهو الذي يخوض في 27 أكتوبر المقبل، انتخابات محتدمة، علناً المرحلة الأخيرة من خطة السلام الخاصة بغزة، بعدما أعلنت حماس أنها وافقت على تسليم أسلحتها، مؤكدا أنه لن يوافق عليها ولن تنسحب قواته من القطاع قبل التأكد م نزع سلاح الحركة بشكل تام.

في حين اتهمت حماس إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025، وتقويض الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن، من بين بنود أخرى، انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع ونزع سلاح الحركة.