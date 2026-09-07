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البحث الجنائي يحذر من العمل القسري ويكشف أبرز أساليب الاستغلال

  • 07 أيلول 2026
  • 09:41
البحث الجنائي يحذر من العمل القسري ويكشف أبرز أساليب الاستغلال

 خبرني - أكدت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، الاثنين، أن العمل القسري يُعد جريمة تنتهك كرامة الإنسان وحقوقه.

وشددت إدارة البحث الجنائي في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، على أن لكل شخص الحق في بيئة عمل آمنة وأجر عادل، داعية إلى عدم السكوت عن أي ممارسات تنطوي على الاستغلال أو الإكراه.

وأوضحت الإدارة أن صور العمل القسري تشمل إجبار الشخص على العمل لساعات طويلة ومرهقة، والتهديد أو الاعتداء، ومنع الحرية في التنقل، وحجز الوثائق الشخصية، إلى جانب عدم دفع الأجور أو تأخيرها.

ودعت إلى ضرورة الانتباه إلى مؤشرات الاستغلال واتخاذ الإجراءات التي تحمي الحقوق، وفي مقدمتها التأكد من عقد العمل قبل البدء بالعمل، والاحتفاظ بالوثائق الشخصية بشكل دائم، وعدم التردد في طلب المساعدة عند التعرض لأي استغلال، وإبلاغ الجهات المختصة فور.

وأكدت الإدارة أن الحق في بيئة عمل آمنة وأجر عادل حق مكفول بالقانون، مشددة على أن الإبلاغ عن حالات الاستغلال يسهم في حماية الضحايا والآخرين، وأن الصمت عن الظلم لا يحمي أحدا.

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