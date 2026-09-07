من يكتب قصة الأردن؟ حين تصبح السردية قوة في معركة الوعي



في السياسة لا تكفي الحقيقة وحدها فالحقيقة التي لا تجد من يرويها قد تخسر أمام رواية أكثر انتشاراً وأشد تأثيراً وفي عالم تتصارع فيه الدول على النفوذ لم تعد المعركة تدور فقط حول الأرض والاقتصاد والسلاح بل حول من يملك القدرة على تفسير الأحداث وصناعة معناها في وعي الجمهور.

من هنا تصبح السردية الأردنية أكثر من خطاب إعلامي إنها جزء من القوة السياسية للدولة فالأردن يمتلك التاريخ عبر مر العصور والمواقف الثابته لكن امتلاك هذه العناصر لا يعني بالضرورة امتلاك الرواية التي تشرحها للعالم.

المشكلة ليست في غياب القصة بل في أن القصة الأردنية لا تُروى دائماً بالسرعة والوضوح والأدوات التي تفرضها البيئة الإعلامية الجديدة وفي عصر المنصات الرقمية لا ينتظر الجمهور البيانات الرسمية ولا يبحث طويلاً عن الحقيقة بل إنه يتلقى روايات متنافسة خلال ثوانٍ والخوارزميات غالباً ما تمنح الأفضلية للأكثر إثارة لا للأكثر صدقاً.

وهنا يصبح الفراغ السردي خطراً سياسياً لأن الفراغ لا يبقى فارغاً عندما لا تشرح الدولة موقفها وتاريخها عندها سيشرحه الآخرون وعندما لا تقدم سياقها للأحداث يقدم الآخرون سياقهم وعندما تتأخر في رواية قصتها قد تصبح الرواية المضادة هي الحقيقة المتداولة في أذهان الناس.

ان السردية السياسية الرصينة تمنح المعلومة والسياق والمعنى ولذلك فإن السردية الأردنية الأقوى هي التي تنطلق من الوقائع وتعترف بالتحديات وتشرح المصالح الوطنية وتقدم الموقف الأردني بلغة يفهمها الداخل والخارج.

والسردية الناجحة لا تُبنى بردود الفعل إنها تحتاج إلى مؤسسات تعرف ماذا تريد وماذا تقول ومتى تقوله ولمن وبأي لغة.

ان الخطاب الرقمي يخاطب الأجيال الجديدة بأدواتها لا بأدوات الماضي والأردن اليوم ليس خارج هذه المعركة بل بدأ يكتب سرديته بصورة أكثر حضوراً ووضوحاً منذ فجر التاريخ الى اليوم مستنداً إلى مواقفه وثوابته ودوره السياسي والدبلوماسي وإلى خطاب يتجه تدريجياً نحو أدوات أكثر حداثة وقدرة على الوصول إلى الأجيال الجديدة. وما نحتاجه ليس اختراع سردية من الصفر لان الاردن غني بتاريخ حافل وإنما تعزيز ما بدأ يتشكل وتحويله من ردود فعل متفرقة إلى مشروع متكامل لصناعة الرواية الوطنية.