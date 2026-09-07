استشهاد 5 فلسطينيين بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة

خبرني - استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون -فجر اليوم الاثنين- إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

كما أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي قطاع غزة.

وأمس الأحد، استُشهد فلسطيني وابنته إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر بمدينة غزة.

وشيع أهالي غزة -السبت الماضي- جثامين نحو 100 شهيد بينهم 60 طفلا، انتُشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، وذلك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على استشهادهم.

وتتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار وتقويض الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب، والتي تشمل انسحاب إسرائيل من القطاع ونزع سلاح الحركة.

وأفاد مسؤولون في وزارة الصحة بقطاع غزة باستشهاد أكثر من 1300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1344 فلسطينيا وإصابة 4464 آخرين، حتى أول أمس.