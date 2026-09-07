النفط يواصل مكاسبه بعد هجمات أميركية وإيرانية على سفن

خبرني - واصلت أسعار النفط ارتفاعها الاثنين مع تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.54 % إلى 96.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:54 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 0.72 % إلى 92.14 دولارا للبرميل.

وكان خام برنت صعد 7.8 % الأسبوع الماضي، فيما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قرابة 10 %، بعد استئناف الولايات المتحدة وإيران هجماتهما، مما أدى إلى انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها استهدفت السبت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج قرب المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.

وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني يوم السبت أنها استهدفت ثلاث ناقلات نفط كانت تسلك مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز، إضافة إلى ثلاث سفن أميركية في مناطق مختلفة.

وقالت شركة ماريسكس المتخصصة في المعلومات البحرية إن الهجمات التي وقعت السبت تمثل "تصعيدا كبيرا في الصراع البحري".

وأضافت "باتت الناقلات التجارية تُستخدم عمدا الآن كأدوات للضغط الاقتصادي المتبادل، مما يضعف بصورة كبيرة التمييز السابق بين المواجهة العسكرية والشحن التجاري".

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة كبلر الاثنين أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ 10 سفن خلال الأيام العشرة الماضية وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار.

وقال تحالف أوبك+ إنه قرر الإبقاء على سياسته لإنتاج النفط دون تغيير لشهر تشرين الأول خلال اجتماع عقده أمس الأحد، وذلك في وقت يتعين فيه على التحالف الاتفاق على حصص جديدة قبل تحديد خطواته التالية بشأن الإنتاج.