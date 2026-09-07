الإخلاء الجوي لـ11 أردنيا أصيبوا بحادث سير في مصر بتوجيهات ملكية

خبرني - بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الاثنين، إلى سلاح الجو الملكي، وبالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية، بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص لإخلاء 11 مواطناً أردنياً أصيبوا إثر حادث سير وقع في جمهورية مصر العربية.

وقال قائد طبابة سلاح الجو الملكي: "إن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في مصر"، مبيناً أن حالتهم تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، بواقع 8 إصابات متوسطة و3 إصابات خطيرة.

وأضاف أن المصابين سيُنقلون إلى مدينة الحسين الطبية في المملكة، لاستكمال علاجهم وتلقي الرعاية الطبية المتخصصة، وفقاً لحالتهم الصحية.

ويأتي الإخلاء الطبي بتوجيهات ملكية في إطار الحرص على سلامة المواطنين الأردنيين والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، وتسخير إمكانات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لخدمتهم، أينما وجدوا.

وعبّر ذوو المصابين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمنين جهود القوات المسلحة الأردنية في متابعة أوضاع المواطنين وتقديم الدعم والرعاية لهم، لا سيما في الظروف الطارئة.

ويؤكد هذا الإجراء الدور الإنساني والوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وحرصها المستمر على تقديم الدعم والإسناد للمواطنين الأردنيين، وتعزيز منظومة الرعاية والإخلاء الطبي عند الحاجة.