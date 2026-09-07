أدوية إنقاص الوزن قد ترتبط بتساقط الشعر لدى الرجال

خبرني - كشفت دراسة حديثة عن ارتباط محتمل بين استخدام أدوية GLP-1 الشائعة لعلاج السكري والسمنة، وبين زيادة خطر الإصابة بتساقط الشعر النمطي لدى الرجال الذين لديهم استعداد وراثي لهذه الحالة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك، أن الرجال الذين يحملون عوامل وراثية مرتبطة بالثعلبة الأندروجينية، وهي الشكل الأكثر شيوعا من تساقط الشعر لدى الرجال، قد يواجهون زيادة قدرها 7% في خطر فقدان الشعر عند استخدام أدوية من فئة محفزات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 "GLP-1"، مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي" و"زيبباوند".

وركز الباحثون على جين GLP1R، الذي يرتبط بإنتاج بروتينات مستقبلات GLP-1 في الجسم. ويستخدم نشاط هذا الجين مؤشرا على مستوى نشاط مستقبلات GLP-1، إذ يعني ارتفاع نشاطه زيادة عدد هذه المستقبلات.

وقارن الباحثون البيانات الجينية المرتبطة بنشاط GLP1R بالبيانات الجينية لدى الرجال المصابين بالثعلبة الأندروجينية، وهي حالة وراثية تؤدي إلى تساقط الشعر تدريجيا، غالبا من مقدمة الرأس ومنطقة أعلى فروة الرأس.

وأظهرت المقارنة وجود ارتباط بين زيادة نشاط GLP1R والاستعداد للإصابة بالثعلبة الأندروجينية، ما يشير إلى احتمال وجود صلة بيولوجية بين نشاط GLP-1 وتساقط الشعر.

وللتأكد من أن هذه العلاقة لا ترتبط بعوامل أخرى، أخذ الباحثون في الاعتبار مجموعة من العوامل المعروفة أو المحتملة التي قد تؤثر في تساقط الشعر، من بينها ارتفاع ضغط الدم ومقاومة الإنسولين وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

ورغم تعديل التحليلات وفقا لهذه العوامل، بقيت الزيادة في خطر تساقط الشعر المرتبطة بنشاط GLP-1 عند نحو 7%.

لماذا يرتبط تساقط الشعر بهذه الأدوية؟

أبلغ بعض مستخدمي أدوية GLP-1، من الرجال والنساء، عن ترقق الشعر وتساقطه بعد بدء العلاج. وكان التفسير الأكثر شيوعا حتى الآن هو أن فقدان الوزن السريع قد يؤدي إلى تساقط مؤقت للشعر.

وتعمل أدوية GLP-1 على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية، وهو ما يساعد على فقدان الوزن. وفي بعض الحالات، يعود نمو الشعر إلى طبيعته بعد عدة أشهر من استقرار الوزن.

لكن الدراسة الجديدة تقدم دليلا جينيا يشير إلى أن العلاقة قد لا تكون مرتبطة بفقدان الوزن وحده، وإنما قد يكون لدى بعض الأشخاص استعداد وراثي يجعلهم أكثر عرضة لتساقط الشعر عند ارتفاع نشاط مسار GLP-1.

وترى لين بيتوخوفا، الباحثة الرئيسية في الدراسة والأستاذة المساعدة في قسم رونالد أو. بيرلمان للأمراض الجلدية وقسم صحة السكان في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، أن النتائج قد تفتح الباب أمام تطوير طرق لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة لتساقط الشعر قبل بدء العلاج.

وقالت بيتوخوفا إن الدراسات المستقبلية قد تساعد في تحديد بعض الرجال، وربما النساء أيضا، الذين لديهم استعداد وراثي أعلى لتساقط الشعر، قبل وصف أدوية GLP-1 لهم.

ومع ذلك، شددت بيتوخوفا على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم الآلية البيولوجية التي قد تربط نشاط GLP-1 بنمو بصيلات الشعر، كما يخطط الباحثون لدراسة ما إذا كانت العلاقة نفسها موجودة لدى النساء.