قاتل خفي في مياه إسرائيل

خبرني - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة جيروزاليم بوست، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن الفحوصات أكدت إصابة طفل بأميبا Naegleria fowleri الفتاكة.

وأوضحت الوزارة أن الطفل (9 سنوات)، نُقل إلى المستشفى بـ حالة سيئة، حيث يتلقى العلاج الآن في العناية المركزة موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن العدوى حدثت بعد السباحة في شاطئ "كورسيا" الواقع على ضفاف بحيرة طبريا (كينيرت) شمالي البلاد. وأوضح خبراء الأوبئة أن الطفل زار البحيرة قبل حوالي أسبوع من نقله إلى المستشفى.

ونوهت وزارة الصحة بأن هذه هي الحالة الرابعة التي تُسجل في إسرائيل للإصابة بهذا الميكروب الفتاك منذ عام 2022، مشيرة إلى أن مريضين سابقين شُخصا بذات المرض قد فارقا الحياة.

وفي ضوء هذه الحالة الجديدة، حدّثت الوزارة إرشاداتها الموجهة للجمهور؛ حيث دعت المواطنين عند السباحة في بحيرة طبريا إلى تجنب دخول المياه في الممرات الأنفية قدر الإمكان، إذ يُعد الأنف المعبر الرئيسي الذي يتسلل منه الميكروب المسبب للمرض إلى الجسم قبل أن يصل إلى الدماغ.

ووفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فقد تم تسجيل حوالي 400 حالة إصابة بأميبا Naegleria fowleri حول العالم. وتعيش هذه الأميبا في تجمعات المياه العذبة، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، عندما تتراوح درجة حرارة الماء بين 25 و30 درجة مئوية.

وتتجاوز نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الطفيلي 97%، حتى مع تلقي العلاج في الوقت المناسب. هذا ولا تزال الحالة الصحية للطفل الإسرائيلي الراقد في المستشفى حرجة للغاية.