فضل شاكر يعود إلى المسرح من الرياض بعد 13 عاماً من الغياب

خبرني - يستعد فضل شاكر لإحياء حفله الغنائي الأول بعد عودته رسمياً إلى الساحة الفنية ضمن فعاليات موسم الرياض في العاصمة السعودية، في خطوة ستكون الأولى له على المسرح بعد غياب نحو 13 عاماً. وتأتي التحضيرات للحفل في وقت يقضي فيه المغني اللبناني فترة نقاهة في الدوحة، بعد خضوعه قبل نحو أسبوعين لعملية قسطرة في القلب.

وتؤكد معلومات خاصة لـ"العربي الجديد" أن المفاوضات لإحياء الحفل في الرياض قطعت شوطاً متقدماً، وأنه يحظى برعاية الهيئة العامة للترفيه، على أن يشكل بداية لمرحلة جديدة في مسيرة فضل شاكر بعد خروجه من الحجز بقرار من المحكمة العسكرية في لبنان وتأجيل عدد من القضايا التي لا تزال عالقة.

وفي الدوحة، يقضي فضل شاكر حالياً فترة نقاهة تحت إشراف أطباء تابعوا حالته الصحية، وسط تأكيدات بأن وضعه يتحسن باستمرار. وتشير المعلومات إلى أنه لا يعتزم العودة قريباً إلى لبنان، كما أغلق هاتفه الخاص وابتعد عن التواصل مع عدد من المقربين منه في بيروت، بناءً على توصيات طبية.

وبحسب مقربين منه، يسعى شاكر إلى فتح صفحة جديدة في حياته، سواء على المستوى الفني أو العائلي، ومن بينها دعم نجله محمد شاكر في مسيرته الغنائية.

وفي موازاة تحضيراته الفنية، تستمر متابعة ملفاته القضائية في لبنان. وتفيد معلومات خاصة "العربي الجديد" بأن بعض القضايا العالقة قد تدخل ضمن قرار العفو العام الذي وقعه الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة الماضي، والذي يشمل الجنح والاتهامات التي مرّ عليها الزمن، ما قد يتيح للقضاء مراجعة ملفات شاكر وإصدار أحكام واضحة بشأنها، بما فيها الملفات التي أظهرت براءته، وفق ما ستحدده الإجراءات والأحكام القضائية.

وعلى المستوى الفني، يسير التعاون بين فضل شاكر والشاعرة والملحنة جمانة جمال وفق خطة أُعدت بالتعاون مع شركة بيلبورد عربية قبل تسليم نفسه للقضاء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث خضع للمحاكمة لنحو تسعة أشهر قبل صدور قرار الإفراج عنه ومغادرته لبنان.

وبعد حفل الرياض، تتجه الأنظار إلى محطات أخرى في عودة فضل شاكر إلى الغناء. وتفيد المعلومات بأن مفاوضات لإحياء حفل ثانٍ مع شركة تعهدات سورية وصلت إلى مراحل متقدمة، خصوصاً بعدما كان وزير الثقافة السوري قد تواصل معه ودعاه إلى زيارة سورية، مع عرض تسهيلات لتنظيم عودته الفنية إلى البلاد.

ويبدو أن شاكر يتعامل مع المرحلة المقبلة باعتبارها بداية جديدة، تبدأ من الرياض، قبل أن تتوسع لاحقاً إلى حفلات أخرى، بعد سنوات طويلة من الغياب عن المسارح.