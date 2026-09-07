الأردن.. أجواء معتدلة في معظم المناطق وارتفاع طفيف في الحرارة

خبرني - يطرأ الاثنين ارتفاع قليل في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 33 و22 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 31 و20 درجة، فيما تسجل المرتفعات الشمالية 30 و19 درجة، ومرتفعات الشراة 31 و17 درجة، وفي مناطق البادية بين 37 و24 درجة مئوية، وفي مناطق السهول بين 33 و21 درجة، وفي الأغوار الشمالية بين 39 و25 درجة، والأغوار الوسطى بين 40 و27 درجة، والأغوار الجنوبية بين 41 و28 درجة، وفي البحر الميت بين 40 و27 درجة، وفي العقبة بين 40 و26 درجة.

وبحسب الأرصاد، يبقى الطقس الثلاثاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا الأربعاء والخميس، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الشمالية العالية.