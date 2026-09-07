اليمن.. أكثر من 300 قتيل ومئات النازحين في معارك تعز والحديدة

خبرني - أسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) جنوب غربي اليمن عن مقتل أكثر من 300 شخص خلال الأيام الأخيرة، في وقت واصلت فيه القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع للجماعة.

وأفاد مصدران عسكريان في القوات الحكومية بمقتل 84 من أفرادها خلال المعارك التي دارت يومي السبت والأحد، في حين أكدت أربعة مصادر من جانب الحوثيين مقتل 57 من أفرادهم خلال الفترة نفسها.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية -في بيان نشره عبر منصة إكس– إن القوات الحكومية نفذت أمس الأحد عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات، شملت استعادة مواقع وتثبيت أخرى، وإفشال محاولات تسلل، واستهداف مواقع وتجمعات للحوثيين.

وأوضح البيان أن العمليات شملت هجوما من ثلاثة محاور في جبهة البرح، أسفر عن استعادة مواقع في الكدحة غربي تعز، وتثبيت مواقع جديدة جنوبي الحديدة.

كما أعلنت القوات الحكومية -وفق البيان- كسر محاولة تسلل للحوثيين في جبهة الضباب غربي تعز مساء أمس الأحد، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 20 حوثيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر مادية.

غارات جوية

وبالتزامن مع المعارك البرية، نفذ الطيران الحربي اليمني غارات استهدفت مواقع للحوثيين في البرح غربي تعز، وجنوبي الحديدة، وفي الأطراف الغربية لمحافظة مأرب وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الغارات شملت كذلك مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق اللبنات والعلم ومركز محافظة الجوف، مؤكدا إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بالحوثيين.

وأجبرت المعارك مئات العائلات على الفرار من مديريتي مقبنة وجبل حبشي في محافظة تعز، حيث لجأت إلى مخيم البيرين للنازحين.

ويأتي التصعيد في سياق توتر إقليمي متزايد، أعاد اليمن إلى واجهة المواجهات منذ يوليو/تموز الماضي، مع تجدد التوتر بين الحوثيين والسعودية على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وبدأ التصعيد بعدما اتهم الحوثيون السعودية بقصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على موانئ المملكة واستئناف استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية.

وكانت الحكومة اليمنية -المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية- قد حذرت في أغسطس/آب الماضي من أن الحوثيين يخططون للسيطرة على ساحل باب المندب.

ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على المناطق الساحلية المطلة على باب المندب، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الساحلية الواقعة شمال المخا، كما هاجموا خلال الأسابيع الماضية سفنا سعودية في البحر الأحمر.