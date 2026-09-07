خواص فريدة في كائن بحري تعيد لون الشعر وتهزم الشيخوخة

خبرني - تفتح الاكتشافات الحديثة آفاقًا غير متوقعة في عالم العناية بالشباب، بعدما سلطت دراسة شاركت فيها جامعة ستانفورد الضوء على كائن بحري يُدعى بخاخات البحر، يحمل خواص فريدة في مواجهة علامات التقدم في السن.

علماً أن بخاخات البحر تعتبر طبقًا معروفًا في بعض المطابخ الآسيوية، وتُعرف باسم ميونغغي في كوريا وهويا في اليابان.

أما السر الجمالي والعلمي لهذا الكائن فيكمن في احتوائه على مستويات مرتفعة من مركبات دهنية تُسمى البلازموجينات. إذ تشكل هذه الدهون عنصرًا أساسيًا في أغشية الخلايا البشرية وتتركز في الدماغ والقلب، غير أن مستوياتها تنخفض تدريجيًا مع تقدم العمر، ما يرتبط بظهور التجاعيد وتراجع الذاكرة وظهور الشيب، وفق موقع "ساينس ديلي".



شعر أكثر كثافة ولون داكن

وقد أظهرت النتائج التي اعتمدت على إضافة البلازموجينات للنظام الغذائي لدى فئران مسنة، تحولات جليلة على المظهر الخارجي،.حيث استعادت تلك الفئران نمو شعيرات سوداء جديدة تميزت بالكثافة واللمعان مقارنة بالمجموعة الأخرى.

فيما قال البروفيسور لي فو، المؤلف الرئيسي للدراسة إن "الأبخاث أوضحت أن البلازموجينات لا تتوقف عند حدود حماية القدرات المعرفية، بل تسهم في استعادة مظهر أكثر حيوية، حيث لاحظنا نمو شعر أسود كثيف ولامع مجددًا لدى النماذج المتقدمة في السن."

تجديد الحيوية والروابط العصبية

كما امتد تأثير المركب الاستثنائي امتد إلى الوظائف الداخلية للجسم عبر عدة مسارات متكاملة. وساهمت المكملات في تحفيز نمو التشابكات العصبية وتحسين مرونتها، إلى جانب خفض معدلات الالتهاب المزمن الذي يعجل بإجهاد الخلايا.

كذلك سجلت التجربة تحسنًا ملموسًا في استجابات التعلم واستعادة كفاءة الذاكرة لتصبح قريبة من مستويات الأعمار الشابة.



مستحضرات الشباب القادمة من الأعماق

وتستدعي هذه النتائج إجراء المزيد من التجارب السريرية للوصول إلى الجرعات البشرية الدقيقة، غير أنها تضع مركبات البلازموجينات ضمن أبرز المرشحين للتدخلات المستقبلية في مجالات التجميل ومقاومة الشيخوخة. وبناءً على المعطيات الواعدة، كشف البروفيسور لي فو عن بدئه المنتظم في تناول مكمل يومي منها، ليدشن بذلك اتجاهًا جديدًا يعتمد على ثروات البحار الطبيعية للحفاظ على نضارة المظهر وحيوية العقل.