5 هواتف ذكية أقوى من لابتوبك !

خبرني - تطورت الهواتف الذكية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حتى إن بعضها أصبح أقوى من أجهزة لابتوب أُطلقت قبل بضع سنوات فقط.

ويرجع ذلك إلى تزويدها بمعالجات أكثر كفاءة، وذاكرة أكبر، إلى جانب تطورات ملحوظة في أنظمة التبريد، ما جعل الهواتف الحالية قادرة على التعامل مع العديد من المهام الثقيلة بسهولة أكبر.

وأصبح هذا الفارق واضحًا عند مقارنة معالجات الهواتف الحديثة بمواصفات أجهزة اللابتوب القياسية التي صدرت في عام 2023 أو حتى بعده؛ إذ تقدم معالجات مثل Snapdragon 8 Elite Gen نتائج قوية في اختبارات الأداء، خصوصًا عند مقارنتها بالمعالجات الأقدم التي كانت تُستخدم في أجهزة اللابتوب قبل عدة سنوات، بحسب تقرير لموقع "BGR" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وفيما يلي خمسة هواتف ذكية تتفوق على أجهزة لابتوب أقدم.

1- Galaxy S26 Ultra

يأتي هاتف Galaxy S26 Ultra، وهو أحد أفضل هواتف أندرويد لعام 2026، بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، الذي يمثل أحد أبرز مميزاته الجديدة. وحقق المعالج نتائج قوية في اختبارات الأداء، إذ سجل 3698 نقطة في اختبار النواة الواحدة و11093 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، إلى جانب خيارات ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 أو 16 غيغابايت.

وللمقارنة، سجل لابتوب Dell Latitude 3340، الذي أُطلق في 2023 بمعالج Core i5-1335U، نحو 2054 نقطة للنواة الواحدة و7049 نقطة للأنوية المتعددة.

ويظهر الفارق أيضًا في بعض اختبارات الأداء، إذ عالج Galaxy نحو 288.3 ميغابكسل في الثانية عند عرض ملفات PDF، مقابل 97.1 ميغابكسل لجهاز Dell، كما سجل 185.7 صورة في الثانية في اختبار Photo Library، مقابل 112.2 صورة للابتوب.

2- Galaxy Z Fold 8

يعتمد هاتف Galaxy Z Fold 8 القابل للطي على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy نفسه الموجود في Galaxy S26، ما يمنحه أداءً يتفوق على بعض أجهزة اللابتوب الرائدة التي صدرت في 2023، ومنها ThinkPad X1 Carbon Gen 11 بمعالج Intel Core i7-1355U.

وتظهر نتائج "Geekbench 6" -وهي منصة اختبار معياري لقياس أداء الأجهزة- تفوق الهاتف خصوصًا في الأداء متعدد الأنوية. كما يستطيع التعامل مع الألعاب القوية وتحرير الصور والفيديو وتعدد المهام بكفاءة.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، وهي سعة كانت شائعة في العديد من أجهزة اللابتوب المتطورة في 2023. ويزيد وضع DeX من قدراته، إذ يمكن توصيل الهاتف بشاشة ولوحة مفاتيح وفأرة، وتشغيل تطبيقات متعددة في نوافذ ومساحات عمل مختلفة.

3- OnePlus 15

عند إطلاق OnePlus 15، ركزت "ون بلس" بشكل أساسي على أداء الألعاب، ولم تقدمه باعتباره بديلًا للكمبيوتر في المهام اليومية. ومع ذلك، يُعد الهاتف من بين الأسرع على الإطلاق، إذ سجل 3606 نقاط في اختبار النواة الواحدة و11442 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة على "Geekbench 6".

وتتجاوز هذه النتائج أداء العديد من أجهزة اللابتوب الأقدم. فعلى سبيل المثال، يتفوق الهاتف على معالج Ryzen 7 7730U المستخدم في العديد من أجهزة اللابتوب عام 2023، خاصة في الأداء أحادي النواة.

وفي اختبار "Ray Tracer" من "Geekbench"، الذي يحاكي المهام التي تعتمد على معالجة الرسوميات، عالج OnePlus 15 نحو 2.94 ميغابكسل في الثانية مقابل 2.08 ميغابكسل للمعالج Ryzen.

لكن الأداء المستمر في المهام الرسومية الثقيلة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف وتراجع سرعته، ومع ذلك يظل متفوقًا على العديد من أجهزة اللابتوب المخصصة للمهام المكتبية في تعدد المهام ومعالجة المستندات الكبيرة.

4- iPhone 17 Pro Max

يعمل iPhone 17 Pro Max بمعالج A19 Pro، أحد أقوى معالجات شركة أبل، ويقدم أداءً يقترب من بعض معالجات أجهزة ماك.

فعلى سبيل المقارنة، يسجل MacBook Air M2 الصادر في 2023 نحو 2349 نقطة في الأداء أحادي النواة و9661 نقطة في الأداء متعدد الأنوية على "Geekbench 6"، بينما يتجاوز هاتف أبل 3800 نقطة في النواة الواحدة ويصل إلى نحو 10100 نقطة في الأنوية المتعددة.

ولا يزال MacBook Air قادرًا على التعامل مع الكتابة وتعدد المهام وحتى بعض الألعاب، لكن الفجوة بين الهاتف واللابتوب أصبحت أضيق بكثير. ويمكن لـ iPhone 17 Pro Max تشغيل ألعاب مثل Resident Evil 4 وResident Evil 2 بدقة 1080p وبأداء مستقر، وهو ما لم تكن المعالجات الأقدم قادرة عليه.

كما يساعد نظام التبريد بغرفة البخار والهيكل المصنوع من الألومنيوم الهاتف على الحفاظ على أدائه لفترة أطول.

ومن اللافت أن MacBook Neo الذي أطلقته "أبل" في أوائل 2026 يعمل بمعالج A18 Pro، وهو المعالج نفسه المستخدم في iPhone 16 Pro.

5- Motorola Razr Ultra 2026

اختارت "موتورولا" تزويد Razr Ultra 2026 القابل للطي بمعالج Snapdragon 8 Elite الأقدم بدلًا من الانتقال إلى إصدار Gen 5 الأحدث، لكن الهاتف رغم ذلك يقدم أداءً يتفوق على العديد من أجهزة اللابتوب القديمة، خصوصًا تلك التي تعمل بمعالج Core i5-1335U.

وفي اختبار "Photo Library" من "Geekbench"، عالج Razr Ultra نحو 142.5 صورة في الثانية، مقابل 119.8 صورة لجهاز Dell Inspiron 15 3530.

ويأتي الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت ما يساعده على تشغيل عدة تطبيقات في الوقت نفسه دون تراجع كبير في الأداء. كما تتيح ميزة Smart Connect ربط الهاتف بالكمبيوتر والتحكم فيه ونقل الملفات بسهولة، وهو ما يجعله أكثر ملاءمة للمهام الإنتاجية.