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مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة شحن في ميامي الأمريكية

  • 07 أيلول 2026
  • 01:20
مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة شحن في ميامي الأمريكية

خبرني - قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرين بجروح الأحد إثر انحراف طائرة شحن لمجموعة "أمازون" عن مسارها في مطار مدينة ميامي الدولي في الولايات المتحدة واصطدامها بعدّة مركبات قبل اندلاع النيران فيها، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وتجاوزت الطائرة نهاية المدرج نحو الساعة الثانية ظهر الأحد، بعد وصولها من سان خوان في بورتوريكو.

وقالت رئيسة بلدية ميامي دانييلا ليفين كافا خلال إحاطة إعلامية في المطار "نعرف أن خمسة أشخاص فارقوا الحياة وخمسة أشخاص تعرضوا لإصابات، بينهم 3 حالتهم خطرة".

واستجابت أكثر من 60 وحدة من إدارة الإطفاء والإنقاذ في ميامي-ديد للحادث، ووصلت إلى الموقع لتجد الطائرة مشتعلة، بينما عملت الفرق على إخماد النيران وتقييم حالة المصابين.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل أنه سيرسل فريقًا إلى ميامي للتحقيق في الحادث، بقيادة رئيسته جنيفر هومندي.

بدوره، قالت المتحدثة باسم أمازون، كيلي نانتل، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "نعمل بشكل وثيق مع السلطات والمسؤولين المحليين لفهم ما حدث بالضبط. وفي الوقت الحالي، تتمثل أولويتنا القصوى في سلامة جميع الأشخاص المعنيين ورفاههم وتقديم الرعاية لهم".

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